Темы дня

Общество
31 августа 2021, 18:05

Советское кино для тагильских пенсионеров стало доступнее

анфалов

Владимир Анфалов больше всего любит фильмы своей молодости Фото: Галина Соколова

В пансионате для престарелых и инвалидов «Тагильский» открылся кинозал, который создали по просьбам проживающих здесь людей. Ветераны решили смотреть фильмы своей молодости, концертные программы и спортивные репортажи.

Сейчас в пансионате проживают 515 пожилых тагильчан и инвалидов разных возрастов. Персонал заботится об их содержательном досуге: в учреждении работают кружки рукоделия, есть коллективы художественной самодеятельности, клубы по интересам. Так, члены клуба «Киноман» изучают историю отечественного кинематографа и вместе просматривают любимые фильмы.

– Свободного времени у нас, пенсионеров, много, – говорит проживающий в пансионате ветеран Владимир Анфалов. – Больше всего мне нравится петь караоке и смотреть кино. Хожу к телевизору на разные фильмы, но сердце начинает биться быстрее, когда показывают ленты, снятые в годы моей молодости. Словно снова попадаешь на советский киносеанс. Для полного погружения не хватало только большого экрана.

Теперь Владимир Александрович и его соседи по пансионату будут смотреть кино на большом экране. Проект «Закрытый показ» заведующего черноисточинским подразделением пансионата «Тагильский» Дениса Жгулёва получил грант компании «ЕВРАЗ». 500 тысяч рублей обеспечили покупку видеопроектора и экрана, а монтаж сотрудники и постояльцы учреждения выполнили сами.

– В последнее время мы чувствуем, что возвращается интерес людей к кино. При нашем содействии уже открылись кинозалы в библиотеках Нижнего Тагила и посёлка Валериановска, – сообщила директор благотворительного фонда «ЕВРАЗ» на Урале Елена Раудштейн.

К организации кинопоказов руководство пансионата подошло ответственно. В соответствии с предпочтениями аудитории отобрали видеоконтент и приняли меры, чтобы избежать пиратства.

– В ответ на мой запрос получено официальное разрешение директора «Мосфильма» Карена Шахназарова на публичный некоммерческий показ отечественных кинолент из архива киноконцерна, – пояснил Денис Жгулёв.

Для первого сеанса была выбрана легенда отечественного кинематографа – художественный фильм Александра Зархи «Высота» (1957 год). Фильм рассказывает о возведении доменной печи и романтических отношениях на стройплощадке. Без сомнения, в Нижнем Тагиле, где доменные печи составляют неотъемлемую часть городского пейзажа, сюжет находит отклик в сердце каждого жителя. Поэтому дебютный сеанс в пансионате закончился как концерт – аплодисментами.

Денис Жгулёв
Автор проекта «Закрытый показ» Денис Жгулёв Фото: Галина Соколова
пансионат
Жители пансионата «Тагильский» теперь смотрят кино на большом экране Фото: Галина Соколова
  • Опубликовано в №160 от 01.09.2021

Сюжет

«Старшее поколение»
Об активной жизни людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.08.2021, 20:07 / Общество
"Почта России" выпустила в обращение марки с уральскими танками
31.08.2021, 19:02 / Общество
В Тугулыме в результате лобового столкновения "Ниссана" с грузовиком погиб один человек
31.08.2021, 18:54 / Общество
Публикуем карту самых крупных дорожных ремонтов в Екатеринбурге
31.08.2021, 18:04 / Общество
Свердловские вузы проведут День знаний очно
31.08.2021, 17:54 / Общество
Более 400 свердловчан получили компенсации за потерянный урожай