Советское кино для тагильских пенсионеров стало доступнее

Владимир Анфалов больше всего любит фильмы своей молодости Фото: Галина Соколова

В пансионате для престарелых и инвалидов «Тагильский» открылся кинозал, который создали по просьбам проживающих здесь людей. Ветераны решили смотреть фильмы своей молодости, концертные программы и спортивные репортажи.

Сейчас в пансионате проживают 515 пожилых тагильчан и инвалидов разных возрастов. Персонал заботится об их содержательном досуге: в учреждении работают кружки рукоделия, есть коллективы художественной самодеятельности, клубы по интересам. Так, члены клуба «Киноман» изучают историю отечественного кинематографа и вместе просматривают любимые фильмы.

– Свободного времени у нас, пенсионеров, много, – говорит проживающий в пансионате ветеран Владимир Анфалов. – Больше всего мне нравится петь караоке и смотреть кино. Хожу к телевизору на разные фильмы, но сердце начинает биться быстрее, когда показывают ленты, снятые в годы моей молодости. Словно снова попадаешь на советский киносеанс. Для полного погружения не хватало только большого экрана.

Теперь Владимир Александрович и его соседи по пансионату будут смотреть кино на большом экране. Проект «Закрытый показ» заведующего черноисточинским подразделением пансионата «Тагильский» Дениса Жгулёва получил грант компании «ЕВРАЗ». 500 тысяч рублей обеспечили покупку видеопроектора и экрана, а монтаж сотрудники и постояльцы учреждения выполнили сами.

– В последнее время мы чувствуем, что возвращается интерес людей к кино. При нашем содействии уже открылись кинозалы в библиотеках Нижнего Тагила и посёлка Валериановска, – сообщила директор благотворительного фонда «ЕВРАЗ» на Урале Елена Раудштейн.

К организации кинопоказов руководство пансионата подошло ответственно. В соответствии с предпочтениями аудитории отобрали видеоконтент и приняли меры, чтобы избежать пиратства.

– В ответ на мой запрос получено официальное разрешение директора «Мосфильма» Карена Шахназарова на публичный некоммерческий показ отечественных кинолент из архива киноконцерна, – пояснил Денис Жгулёв.

Для первого сеанса была выбрана легенда отечественного кинематографа – художественный фильм Александра Зархи «Высота» (1957 год). Фильм рассказывает о возведении доменной печи и романтических отношениях на стройплощадке. Без сомнения, в Нижнем Тагиле, где доменные печи составляют неотъемлемую часть городского пейзажа, сюжет находит отклик в сердце каждого жителя. Поэтому дебютный сеанс в пансионате закончился как концерт – аплодисментами.

Автор проекта «Закрытый показ» Денис Жгулёв Фото: Галина Соколова

Жители пансионата «Тагильский» теперь смотрят кино на большом экране Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №160 от 01.09.2021