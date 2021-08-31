Как попасть в дом престарелых или направить туда родственника?

Чаще других в дома-интернаты хотят поселиться одинокие пожилые люди. Очень редко – семейные пары Фото: Галина Соловьёва

Пенсионерка из села Андриановичи Серовского городского округа Азалия Есаулкова обратилась в «Облгазету» с просьбой дать совет о том, как пожилому человеку устроиться в дом-интернат.

– Мне 82 года, я инвалид второй группы, у меня больные ноги, передвигаюсь с ходунками или на костылях, – говорит Азалия Павловна. – Живём с супругом в неблагоустроенном частном доме. Единственное коммунальное удобство в нём – подведённая из подпола вода, но и та из-за сухого лета поступает с перебоями. А так – топим дровами, туалет на улице. В наши годы жить в таких условиях становится тяжело. Мы и в бане-то моемся всего раз в месяц, потому что воду и дрова тяжело таскать. Всё на мне. Мужу, Леониду Николаевичу, 83 года, он вообще больной, лежит, никуда не ходит, а сейчас и ослеп. Социальный работник приходит к нам раз в неделю приносит хлеб, больше ничем не помогает. Да и что она может сделать, у неё в нашем селе таких как мы – человек двадцать, успеть бы ко всем, и то хорошо. Если что нужно сделать – нанимаю людей: дрова поколоть, воды наносить – за всё приходится платить. Огород уже не садим, нет сил, всё заросло. Вот сейчас зима скоро наступит, снега навалит, кто его будет грести? Опять придётся нанимать и везде плати тысячи, а пенсии наши, сами знаете, невелики. Дети у нас есть, но когда им за нами ходить: сын постоянно на вахте, работы в селе нет. А снохе мы зачем? Дочь тоже болеет, муж на вахте, а она ещё работает и детей поднимает. В общем, стали задумываться о доме престарелых, но только о государственном: на частный денег у нас нет. Хотелось бы, чтобы учреждение находилось в Серовском районе, недалеко от дома. Вот только как туда устроиться?

В министерстве социальной политики Свердловской области «Облгазете» дали следующее разъяснение по этому поводу: чтобы получить путёвку в дом-интернат для пожилых граждан, нужно чтобы сам заявитель или его представители, каковыми могут быть не только родственники, но и соседи, обратились в расположенный на этой территории Комплексный центр социального обслуживания населения. По этой заявке социальный работник выедет на место и поможет пожилому человеку решить все формальные вопросы. На оформление путёвки уходит около месяца. При этом направить в дом-интернат могут не только по месту жительства, но и в любой другой на территории Свердловской области, где появится свободное место. Как заверили в министерстве, очередей в дома-интернаты для пожилых сейчас нет. Это же подтвердили и в Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) города Серова.

– По желанию заявителя путёвку он может получить и в наш Серовский дом-интернат, – говорит заместитель директора КЦСОН города Серова Лариса Соколова. – Для этого придётся пройти медицинскую комиссию, собрать анализы, подготовить пакет документов. В этом помощь окажут социальные работники. После рассмотрения документов, как появится место, будет выделена путёвка.

По словам Ларисы Соколовой, подать заявку на получение путёвки в дом-интернат для пожилых граждан жителям, проживающим в Серовском городском округе, можно по телефону: 8 (34385) 7–22–16.

КСТАТИ В Свердловской области есть 20 государственных учреждений общего типа для постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Количество мест в них – 6 321. Обычно при заселении выбирается ближайший к месту жительства пожилого человека дом-интернат.

Опубликовано в №160 от 01.09.2021