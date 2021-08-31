Более 400 свердловчан получили компенсации за потерянный урожай

Единовременные выплаты из резервного фонда свердловского правительства получили 783 человека, живущие в подтопленных домах. Фото: Павел Ворожцов.

Более 400 жителей Верхней Салды, пострадавших от июльского паводка, получили компенсации за потерянный урожай. На единовременные выплаты было выделено свыше 2,5 миллиона рублей.

Выполнение поручений по ликвидации последствий наводнения в Верхней и Нижней Салде, а также в Горноуральском ГО, жители которого тоже оказались в зоне ЧС, в ходе сегодняшней рабочей поездки проверил глава Среднего Урала.

По данным департамента информполитики региона, в результате наводнения в указанных муниципалитетах пострадали жилые постройки. В Верхней Салде дефектные ведомости были составлены по 86 зданиям. Ремонт также необходим 22 домам в Нижней Салде и четырём – в Горноуральского городском округе. На восстановления направлено 13,8 млн рублей.

Единовременные выплаты из резервного фонда свердловского правительства получили 783 человека, живущие в подтопленных домах. На это из бюджета направлено более 22 млн рублей. Ещё свыше 15 млн рублей получили жители Верхней Салды от местной корпорации. Из резервных фондов местных бюджетов – почти 2,4 млн рублей.

Отмечается, что после паводка в Верхней Салде были проведены работы по восстановлению пострадавшей инфраструктуры – дорог, гидротехнических сооружений, мостов. При этом на капремонт требуется свыше 200 млн рублей. Данный вопрос планируется рассмотреть на заседании правительства.

По итогу рабочей поездки губернатор поставил перед главами муниципалитетов задачу подготовить к зиме дома, попавшие в зону затопления, помочь гражданам с заготовкой дров.

Как писала "Областная газета", 5 июля из-за обильных осадков в зоне подтопления оказались несколько населённых пунктов Среднего Урала. По поручению губернатора была организована ликвидация последствий ЧП. Введён режим ЧС для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Жители подтопленных районов Свердловской области начали получать материальную помощь от властей.