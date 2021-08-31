К 1 сентября на Средний Урал привезли 450 тонн цветов

К 1 сентября в Екатеринбург также доставили гладиолусы, герберы, лилии и орхидеи. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловскую область ко Дню знаний привезли около 450 тонн цветов. Розы, хризантемы, лилии поступали в регион на протяжении всего августа.

Большая часть цветов – 260 тонн – прибыла автотранспортом. Ещё 190 тонн прошли через таможенный пост Кольцово (в 2020 году – 137 тонн).

Фото: Галина Соловьёва

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, всё, что прибыло по воздуху, было отправлено из Нидерландов. При этом выросли цветы в других местах – розы в Колумбии или Эквадоре, хризантемы – в Италии. К 1 сентября в Екатеринбург также доставили гладиолусы, герберы, лилии и орхидеи.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

"Как правило, в последнюю декаду августа осуществляется ввоз цветочной продукции в количестве двух – трёх грузовых рейсов. И эта категория товаров выпускается в первоочередном порядке", – говорится в сообщении УТУ.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Читайте также:

В Свердловской области 1 сентября на линейки первоклассников и выпускников пустят родителей.