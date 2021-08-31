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31 августа 2021, 15:43

Обозреватель «ОГ» стал дипломантом всероссийского конкурса на Лучшее журналистское произведение 2021 года

Крикалев Сергей Константинович

Станислав Мищенко вместе с героем своего материала «Лунный свет» космонавтом Сергеем Крикалёвым. Фото: Галина Соловьева

Союз журналистов России подвёл итоги главного профессионального конкурса. Наш коллега Станислав Мищенко отмечен дипломом за серию интервью к 60-летию первого полёта человека в космос.

В этом году к участию в конкурсе на Лучшее журналистское произведение была допущена 401 заявка, из них 222 было рассмотрено от газет. Победителями конкурса в основной номинации стали десять человек, ещё 73 работника телевидения, радио, печатных и электронных изданий со всей страны объявлены дипломантами. Среди награждённых — обозреватель «Областной газеты» Станислав Мищенко. Диплом ему присудили за цикл публикаций к 60-летию первого полёта человека в космос.

Авторитетное жюри, в состав которого входят руководители Союза журналистов России и главные редакторы федеральных СМИ, отметило два интервью нашего коллеги – «Лунный свет» и «Урал — космический край!». Первый материал с исполнительным директором по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергеем Крикалёвым посвящён перспективам освоения Солнечной системы. А второе интервью с уроженцем Свердловской области, директором космодрома Байконур в 2016–2019 годах Евгением Раковским приоткрывает малоизвестные страницы истории российской космонавтики.

Вместе со Станиславом Мищенко дипломы конкурса получили ещё двое журналистов из Свердловской области – заместитель главного редактора газеты «Рабочая правда» города Полевской Елена Медведева и старший фотокорреспондент новоуральской газеты «Нейва» Евгения Степанова. Награждение победителей и дипломантов конкурса состоится на юбилейном XXV Форуме современной журналистики «Вся Россия-2021», который пройдёт 11–16 сентября в Сочи.

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Областная газета Свердловской области

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