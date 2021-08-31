В администрации парка Маяковского заявили, что не могут справиться с нелегальными аттракционами

Аттракционы стоят нелегально. Фото: Галина Соловьёва

Обращения в полицию не помогли парку Маяковского в Екатеринбурге избавиться от незаконных аттракционов. Администрация учреждения планирует написать заявление в областную прокуратуру и другие надзорные органы.

Аттракционы продолжают работать без документов, только за наличный расчёт и не выдают чеки за оплату оказанных услуг. Администрация парка несколько раз вызывала полицию, обращалась к участковому и в прокуратуру, ставила ограждения вокруг незаконных павильонов, но реакции не последовало.

"Некоторые из них (владельцев аттракционов - прим. "ОГ") ведут себя агрессивно, утверждают, что больше 15 лет зарабатывают в парке и не намерены отсюда уходить. Даже при условии, что находятся здесь незаконно", - рассказали в пресс-службе парка.

Администрация парка намерена обратиться в областную прокуратуру и другие надзорные органы. Площадка перед главной аркой парка включена в мастер-план реновации парка, проект сейчас находится на доработке и будет представлен горожанам уже в ноябре.

Напомним, 19 августа мэр Екатеринбурга Алексей Орлов передал земельный участок, расположенный на улице Ткачей, в постоянное пользование парка. Это должно было помочь муниципальному учреждению избавиться от нелегальных аттракционов у входа в парк, а посетителям - от навязывания нелегальных услуг.

Этим летом в Свердловской области утвердили новый порядок выдачи разрешений на использование земель для сезонных аттракционов. Чтобы установить батуты, пункты велопроката, зарядные станции, нужно будет пройти конкурентные процедуры. Также установлены сроки действия таких разрешений. Изменения предусматривают обязанность вносить плату за землю для объектов, которые служат для извлечения прибыли.