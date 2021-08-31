Что изменилось в порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Свердловской области?

Даже полвека работы в горячем цехе без соответствующей награды не даёт права на звание «Ветеран труда» Фото: Алексей Кунилов

В положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Среднего Урала, внесли изменения. Соответствующий указ губернатора региона №496-УГ опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru.

Федеральный закон №5-ФЗ «О ветеранах», который, в частности, определил статус ветерана труда и причитающиеся ему льготы, появился в России в 1995 году. В ноябре 2004 года был подписан Закон «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». А в 2005 году в Федеральный закон внесли существенное изменение: право определять порядок и условия присвоения этого звания было делегировано субъектам Российского Федерации. С той поры каждый регион издаёт свои нормативные правовые акты и вносит в них изменения.

Какие же новшества внесены совсем свежим указом губернатора в этот указ? Большинство из них — чисто стилистические и не меняющие сути. Но есть и существенные.

1. Если раньше заявление о включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», можно было отправить по почте, то теперь этот путь исключён. Отныне заявление в территориальный исполнительный орган государственной власти в сфере социальной защиты населения по месту жительства следует подавать лично или через МФЦ либо через портал Госуслуг. Если при использовании информационно-телекоммуникационных технологий заявление скрепляется электронной подписью и к нему прилагаются электронные копии документов, то их в течение пяти календарных дней следует представить на бумажном носителе в орган соцзащиты по месту жительства. Если же подпись квалифицированная, то предоставление документов на бумаге не требуется.

2. Внесены изменения в порядок предоставления документов одной из категорий претендентов на звание ветерана труда. Речь идёт о детях участников Великой Отечественной войны, которые на момент гибели родителя являлись несовершеннолетними или родились в течение трёхсот дней со дня его смерти и имеют трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Теперь они не обязаны предоставлять свидетельство о государственной регистрации рождения, если она производилась в Российской Федерации. В этом случае органы соцзащиты сами запрашивают сведения о регистрации рождения в порядке межведомственного взаимодействия. Если же свидетельство о рождении выдано компетентным органом иностранного государства, то тогда заявитель обязан его предоставить.

3. Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» дополнено пунктом 8–1, в котором прописаны условия, дающие органу соцзащиты право отказать в принятии заявления. Их два:

– если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;

– если к заявлению не приложены документы, подтверждающие право на присвоение звания «Ветеран труда».

4. Появился и ещё один новый пункт 9–1, где перечислено, в каких случаях орган соцзащиты может отказать претенденту включить его в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда». Это сделают:

– при отсутствии права на присвоение звания;

– если при подаче заявления через портал Госуслуг документы на бумажном носителе не представлены в орган соцзащиты в течение пяти календарных дней.

ФАКТ В 1974 году в СССР была учреждена медаль «Ветеран труда». На 1 января 1995 года этой госнаграды были удостоены более 39 млн человек.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №160 от 01.09.2021