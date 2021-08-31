"Почта России" выпустила в обращение марки с уральскими танками

На новых почтовых марках изображены танки Т-34-76, Т-54, Т-72Б3 и Т-90М "Прорыв". Фото: пресс-служба макрорегиона "Урал" "Почты России".

Во вторник, 31 августа, "Почта России" выпустила в обращение четыре почтовые марки, посвящённые танкам, которые выпускал "Уралвагонзавод". Маарки номиналом 24 руб. поступят во все почтовые отделения Свердловской области.

Сегодня в почтовых отделениях Екатеринбурга по адресу Ленина, 39 и Нижнего Тагила по адресу Первомайская, 52 прошло памятное гашение марок штемпелем первого дня. Аналогичная акция прошла в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле.

Марки с уральскими танками стали частью исторической серии "История отечественного танкостроения", посвящённой 100-летию этой отрасли в России. Тираж "танковых" марок составляет 104 тыс. штук.

На новых почтовых марках изображены танки Т-34-76, Т-54, Т-72Б3 и Т-90М "Прорыв". Всего на "Уралвагонзаводе" было выпущено более 100 тыс. единиц бронетехники.

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