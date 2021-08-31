Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества экипаж разбившегося в Подмосковье самолёта

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества троих членов экипажа опытного лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. Они погибли во время крушения в Подмосковье 17 августа.
Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, посмертно награждены:
- лётчика-испытатель 1 класса ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина" Дмитрий Комаров;
- начальник управления лётной службы – лётчик-испытатель 1 класса ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина" Николай Куимов;
- бортинженер-испытатель 1 класса ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина" Николай Хлудеев.
Всем им присвоены награды "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, наградить".
Напомним, 13 августа лётный образец Ил-112В прибыл из Воронежа в подмосковный Жуковский для подготовки к участию в международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
Справка
Ил-112В - лёгкий военно-транспортный самолёт предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и широкой номенклатуры грузов. Ил-112В должен прийти на смену самолётам Ан-26. Самолёт может эксплуатироваться на необорудованных аэродромах и грунтовых полосах, а также в самых сложных климатических условиях, сообщили в пресс-службе ОАК.