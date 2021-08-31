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31 августа 2021, 20:57

Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества экипаж разбившегося в Подмосковье самолёта

самолёт

Трагедия произошла 17 августа. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале РБК.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества троих членов экипажа опытного лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. Они погибли во время крушения в Подмосковье 17 августа.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, посмертно награждены:

  • лётчика-испытатель 1 класса ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина" Дмитрий Комаров;
  • начальник управления лётной службы – лётчик-испытатель 1 класса ПАО  "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина" Николай Куимов;
  • бортинженер-испытатель 1 класса ПАО  "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина" Николай Хлудеев.

Всем им присвоены награды "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, наградить".

Напомним, 13 августа лётный образец Ил-112В прибыл из Воронежа в подмосковный Жуковский для подготовки к участию в международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Справка

Ил-112В - лёгкий военно-транспортный самолёт предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и широкой номенклатуры грузов. Ил-112В должен прийти на смену самолётам Ан-26. Самолёт может эксплуатироваться на необорудованных аэродромах и грунтовых полосах, а также в самых сложных климатических условиях, сообщили в пресс-службе ОАК.

Областная газета Свердловской области

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