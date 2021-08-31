Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества экипаж разбившегося в Подмосковье самолёта

Трагедия произошла 17 августа. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале РБК.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества троих членов экипажа опытного лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. Они погибли во время крушения в Подмосковье 17 августа.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, посмертно награждены:

лётчика-испытатель 1 класса ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина" Дмитрий Комаров ;

; начальник управления лётной службы – лётчик-испытатель 1 класса ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина" Николай Куимов ;

; бортинженер-испытатель 1 класса ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина" Николай Хлудеев.

Всем им присвоены награды "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, наградить".

Напомним, 13 августа лётный образец Ил-112В прибыл из Воронежа в подмосковный Жуковский для подготовки к участию в международном военно-техническом форуме "Армия-2021".