День знаний, программа Месячника пенсионера на Среднем Урале и планы уральских театров на новый сезон: самое интересное в номере «Облгазеты» за 1 сентября

Доброе утро, уважаемые читатели! Предлагаем познакомиться с новым выпуском «Областной газеты».

Чистые полы, шарики, заманчивый уголок для селфи, которыми сейчас так увлекаются все – так Артинский лицей встречает учеников в новом учебном году. Учительница начальных классов Мария Андреева заботливо оглядывает свой кабинет: какое приветствие написать на доске для своего класса? В этом году она стала победительницей областного этапа конкурса «Учитель года» и сейчас готовится представить Свердловскую область на Всероссийском этапе. Накануне Дня знаний журналисты «Облгазеты» встретились с Марией Андреевой и узнали, как можно мотивировать детей на учёбу, как сделать чтение для них увлекательным процессом и в чём прелесть работы сельского учителя.

В продолжение 1 сентября: каждый год с началом осени в Екатеринбурге на дорогах становится заметно больше машин. Люди выходят из отпусков, возвращаются с дач, начинают возить детей в школы и на кружки или сами ездить на учёбу, и в часы пик улицы оказываются скованы автомобильными заторами. Ситуацию осложняют многочисленные дорожные работы, которые подрядчики не закончили за лето. «Облгазета» решила указать читателям на самые проблемные участки, которых стоит избегать.

В минувшее воскресенье Свердловская область в девятый раз отметила День пенсионера. Этот праздник, который отмечается только в нашем регионе, дал старт традиционному Месячнику пенсионера на Среднем Урале. «Облгазета» составила список интересных и бесплатных мероприятий, которые доступны свердловским пенсионерам в начале нынешней осени.

И напоследок о культуре. Крупные театральные коллективы региона готовы к старту нового сезона. Мы уже рассказывали о планах коллективов, открывших сезон в августе. Пришёл черёд театров, которые начинают работу в сентябре. Подробности – в нашем материале.