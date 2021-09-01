Екатеринбуржцы разрешили застроить берег Шарташа

До 2023 года планируется построить первую очередь термального комплекса. Фото: проект.

В Екатеринбурге состоялись общественные слушания, посвящённые строительству термального комплекса на территории Шарташсткого лесопарка. Участие приняли 29 человек.

Обсуждение предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду для обоснования изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения проходили в актовом зале горадминистрации. Присутствующие могли высказать своё мнение и задать интересующие вопросы.

В итоге большинство - 25 горожан - выступили за строительство комплекса. Против высказались четыре человека (всего в городе проживает 1,5 млн человек). Общественные слушания признаны состоявшимися. ООО «Баден-Баден» (инвестор проекта) рекомендовано направить документацию на государственную экологическую экспертизу, с учётом поступивших замечаний и предложений.

"Проект полностью соответствует Стратегии развития регионального рекреационно-оздоровительного кластера и мастер-плану, который был в прошлом году одобрен Губернатором Свердловской области", - заявил директор лесопарка Артур Зиганшин в Instagram.

Фото: страница Артура Зиганшина в Instagram

Ранее проект развития туристической инфраструктуры на территории Шарташского лесопарка одобрила правительственная комиссия. До 2023 года там планируют построить первую очередь термального комплекса под брендом «Баден-Баден» площадью 3500 кв. метров. Объём инвестиций составит 400 млн. рублей. Предполагается, что комплекс будет работать круглогодично и сможет принимать до 170 тысяч человек ежегодно.

Аналогичные термальные комплексы уже работают в двух городах Среднего Урала – в Екатеринбурге (на Уктусе) и в Реже, а также в соседних областях – Курганской и Челябинской.

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