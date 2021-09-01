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Общество
1 сентября 2021, 11:22

В Екатеринбург вернулся запах гари

Екатеринбург

Превышений максимально разовых ПДК по всем измеряемым веществам не зафиксировано. Фото: Галина Соловьёва.

Жители Екатеринбурга вновь почувствовали запах гари. Он вернулся в город вечером 31 августа.

Как сообщили "Областной газете" сразу несколько жителей Кировского района, запах гари ощущается с вечера вторника. А на утро 1 сентября он стал ещё сильнее. По данным горожан, запах также отмечался на Ботанике, Широкой Речке, Уралмаше и в центре города.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила изданию, что причиной запаха стали многочисленные лесные пожары, бушующие на территории Среднего Урала, а также в соседних регионах – Челябинской и Курганской областях. Любопытно, что предупреждения о смоге нет.

По данным департамента информполитики Свердловской области, в регионе действуют 37 природных пожаров на площади 7 213,9 га (самые крупные – в Пышминском и Первоуральском ГО). Из них локализованы 28 на площади 6 786,3 га. Ликвидировано 22 пожара.

"На автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Ревде и Первоуральске превышений максимально разовых ПДК по всем измеряемым веществам не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Добавим, дым и запах гари отмечались в уральской столице в середине августа. "Облгазета" рассказывала, откуда они взялись.

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Лесные пожары в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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