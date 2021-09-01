Махнёво нужен перекрёсток?

Дорога до Махнёво нуждается в ремонте Фото: Алексей Кунилов

Издавна перекрёсток считается местом силы: в этой точке выбирают куда идти дальше. Посёлок Махнёво стоит на перекрёстке сразу трёх исторических дорог, которые в своё время предопределили его развитие. Но к своему 400-летнему юбилею посёлок оказался в географическом тупике. И чтобы двигаться вперёд, ему нужен новый перекрёсток. Или хотя бы – новая дорога.

Большие и маленькие радости

Махнёвское муниципальное образование невелико: в самом райцентре проживает около трёх тысяч человек, и ещё около 2,5 тысячи жителей – в остальных 39 населённых пунктах района. Градообразующих предприятий на территории не осталось: в прошлом году Махнёвский песчано-гравийный карьер прекратил своё существование. Есть предприниматели, которые занимаются лесозаготовкой и сельским хозяйством, но их можно пересчитать по пальцам обеих рук. Большая часть населения – работники бюджетной сферы.

Территория – на 80 процентов дотационная. В этом году из 322 миллионов рублей, на которые должна пополниться районная казна, 258 миллионов составят средства областного бюджета.

Зато махнёвцы умеют радоваться простым вещам. Например, тому, что уже осенью в микрорайоне Совхозный запустят долгожданную систему водоочистки – это будет главным юбилейным подарком. (Подробно «Облгазета» рассказывала об этом в материале «Десять лет без чистой воды» – №179 от 25.09.2020 г.).

Тому, что благодаря областной поддержке удалось отремонтировать хоккейный корт в физкультурно-спортивном комплексе «Ермак», а нынче при депутатской поддержке оборудовать площадку для воркаута. Или тому, что махнёвские дети могут учиться играть на скрипке: выпускница Махнёвской детской музыкальной школы Анастасия Чапурина после окончания Краснотурьинского колледжа искусств вернулась в учреждение в качестве преподавателя.

- А сейчас у нас ещё одна мечта – открыть класс обучения игре на балалайке, – делится директор школы Марина Корнилова.

Алмаз, но пока не огранённый

Ещё в конце девяностых – начале нулевых местные энтузиасты задумались о том, как сделать богатую историю «фишкой» территории. И за счёт этого развивать туризм, привлекать деньги на благоустройство. Главный идейный вдохновитель большинства проектов – историк-краевед, потомок уральских ямщиков в тринадцатом поколении Владимир Кислых.

Именно с его подачи в 2002 году появился знак «Государева дорога» – указатель сделали из… старой шпалы. В 2004 году – памятный знак Ермаку на берегу реки Тагил: к проекту тогда подключились 27 организаций и предприятий. Точно так же – при поддержке жителей и организаций – нашли деньги на памятник основателям посёлка – братьям Махнёвым. А заброшенную Симеонову тропу и вовсе помогали восстанавливать… голландцы.

- В 1998 году гражданин Голландии Анне Клаас де Гроотприехал на 400-летие Верхотурья в качестве туриста, – вспоминает Владимир Кислых. – Он так проникся идеями православия, что принял крещение и решил оставить свой добрый след.

В 2019 году при содействии муниципалитета и неравнодушных сельчан в Махнёво открылся один из самых молодых в области краеведческих музеев – филиал Мугайского музейно-туристского комплекса. В списке любопытных экспонатов – кости мамонтов, кандалы каторжника, полный комплект энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, изданного на рубеже XIX и XX веков, и язык католического колокола, отлитого в 1618 году.

- Этот колокол был снят в результате осады одного из польских городов, – рассказывает краевед. – По архивным документам, царь Алексей Михайлович решил передать его в новоприобретённые сибирские земли. Подарок установили на колокольне деревянной Спасо-Преображенской церкви Тагильской слободы.

Махнёво могло бы пойти по пути соседних городов – Алапаевска и Верхотурья. Но пока посёлок остаётся на туристической карте региона неогранённым алмазом. Почему?

Мост – только начало?

Одна из главных причин – в том, что муниципалитет, некогда находившийся в гуще событий, ныне оказался в тупике. До того же Алапаевска – всего 66 километров, до Верхотурья – 69. Но это – по прямой.

По трассе же расстояние до Алапаевска составляет 89 километров, причём часть пути – от Махнёво до Мугая – приходится преодолевать с трудом из-за ям и ухабов: дорогу разбили лесовозы и тонары с щебнем и песком. Путь до Верхотурья на машине растягивается аж на 345 километров из-за того, что автомобилистам приходится делать большой крюк через Нижний Тагил.

- С 2007 года в воздухе витает тема создания маршрута «Серебряное кольцо Урала», в который планировалось замкнуть населённые пункты с богатым историческим и культурным наследием, – говорит Владимир Кислых. – Есть в этом списке и мы: из Екатеринбурга маршрут идёт через Реж, Алапаевск и Нижнюю Синячиху, а после Махнёво уходит на Меркушино и Верхотурье. Реализация проекта позволила бы решить транспортную проблему, а значит – оживить территорию и дать жизнь новым проектам.

До Алапаевска дорога есть, надо только отремонтировать её. Как сообщили в Управлении автодорог области, сейчас ведётся поэтапное восстановление дорожного покрытия. Дорожники заканчивают ремонт уже второго участка, в следующем году возьмутся за третий – от Махнёво до Мугая.

Чтобы связать Махнёво с Верхотурьем, нужна новая дорога до Восточного (а уже оттуда можно будет добираться до Верхотурья). Проект давно готов, но был отложен в долгий ящик из-за баснословной стоимости (лет пять назад называлась цифра в 3,5 миллиарда рублей). Идея казалась фантастической, но в юбилейную годовщину дело сдвинулось с мёртвой точки.

Этим летом по поручению главы региона в Махнёво начали строить долгожданный автомобильный мост через реку Тагил. Общая стоимость проекта – 350 миллионов рублей. Завершение строительства намечено на конец 2022 года.

- Событие знаковое и долгожданное: новый мост обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение с левобережной частью посёлка и семью населёнными пунктами муниципалитета, – объясняет глава района Алексей Корелин,занявший этот пост в декабре прошлого года. – Но помимо решения этой задачи проект дал надежду на возобновление прямого сообщения с севером области. Туда можно будет попадать двумя способами – через Нижний Тагил или через Алапаевск и Махнёво. Это даст толчок для экономического развития района, поможет развитию туризма. И как знать: может быть, однажды именно эта дорога станет для Махнёво исторической!

Историческая справка Приезжающих в Махнёво путников встречает указатель с надписью «Старый Верхотурский тракт. Государева дорога в Сибирь до 1685 года». На протяжении почти ста лет здесь проходил главный сухопутный маршрут, соединявший Европу и Азию – по этой дороге возили царские указы, отправляли почтовые кареты и научные экспедиции. Первыми поселенцами здешних мест были ямщики, которые обслуживали дорогу и возводили здесь свои дома. Так в 1621 году из нескольких дворов появилась деревня Махнёва, получившая название в честь ямщиковМахнёвых. По отрезку знаменитой дороги сельчане сейчас ездят и ходят пешком каждый день: там пролегает улица Советская. С запада на восток через посёлок идёт вторая историческая дорога – река Тагил, которую называют дорогой Ермака. По этой реке летом 1582 года Ермак Тимофеевич проходил со свой дружиной во время похода, положившего начало русскому освоению Сибири. А с юга на север шла третья магистраль – Меркушинский тракт, или Симеонова тропа.

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Напоминание об одной из исторических магистралей – Государевой дороге. Она проходила через весь посёлок, сейчас это улица Советская Фото: Алексей Кунилов

Старинный мост через реку Тагил был разрушен во время революции – уцелели только каменные опоры Фото: Алексей Кунилов

Здание администрации муниципалитета – многие сотрудники приезжают на работу на велосипедах Фото: Алексей Кунилов

К 400-летнему юбилею въездную стелу обновили (поставить иллюстрацией к врезке) Фото: Администрация Махнёвского МО

Один из экспонатов краеведческого музея – кандалы каторжника Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

«Вам в музей? Звоните!» Фото: Алексей Кунилов

Как рассказал Владимир Кислых, в 2004 году люди рублём и личной помощью воддержали идею поставить памятный знак в честь похода Ермака Фото: Алексей Кунилов

Действующий автомобильный мост через реку Тагил Фото: Алексей Кунилов

В посёлке Махнёво есть одно-единственное заведение общепита Фото: Алексей Кунилов

Вантовая переправа через реку Тагил во время паводка остаётся единственным средством связи между двумя частями посёлка. После строительства автомобильного моста проблема останется в прошлом Фото: Алексей Кунилов

Историк-краевед Владимир Кислых рассказывает корреспонденту газеты (в центре) и заместителю главы муниципалитета Галине Кокшаровой об истории моста Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Памятник основателям Махнёво тоже установлен на народные средства Фото: Алексей Кунилов

Директор Махнёвской детской музыкальной школы Марина Корнилова вместе с другими сотрудниками готовит учреждение к учебному году Фото: Алексей Кунилов

Детский сад в Махнёво Фото: Алексей Кунилов

Главная стройка в Махнёво – новый автомобильный мост через реку Тагил Фото: Алексей Кунилов

Глава муниципалитета Алексей Корелин называет строительство моста через реку Тагил одним из главных подарков к юбилею Махнёво. Возможно, именно этот мост станет отправной точкой в строительстве новой «исторической» дороги Фото: Алексей Кунилов

Один из подарков для физкультурно-оздоровительного комплекса «Ермак» – новая площадка для занятий воркаутом Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов