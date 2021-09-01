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Общество
1 сентября 2021, 17:37

Душу кабанам не травить

Таблички в скипидарском зоопарке

  • Посетители в нетрезвом виде ЖИВОТНЫМИ НЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ!
  • Вы входите в зону платной кормёжки! Штраф 1000 р.
  • Лам не доить!
  • Богомол – агностик.
  • Осторожно, бегемот метит территорию. Не подходите близко, если не хотите стать территорией!
  • НЕ КУРИТЬ! Шимпанзе недавно бросила.
  • Рыбу не солить!
  • Берегите глаза! Павлин слишком красивый! И клюётся.
  • Осторожно, верблюд плюёт на вспышку!
  • Время краткосрочного свидания с животным 10 минут! Перед и после свидания животное и посетитель обыскиваются!
  • НЕ ШУМИТЕ! ГЛУХАРИ НЕ ГЛУХИЕ!
  • Режим размножения кроликов: 8 – 08.01; 10 – 10.01; 12 – 12.01; 14 – 14.01; 16 – 16.01; 18 – 18.01; 20 – 06.00.
  • ПРИХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ЧАС, ИГУАНА МОРГНЁТ.
  • Интересный факт: ежи не едят куриные объедки!
  • Кормление животных смертельно опасно для животных!
  • У тигра аллергия на сырых детей!
  • Шелуха от семечек забивает слону хобот!
  • Животных билетами не кормить!
  • Кассиршу не дразнить!
  • Сторожу не наливать!
  • Медведю еду не кидать. Берёт деньгами.
  • Купание в бассейне для крокодилов опасно даже 2 августа!
  • Приводить и демонстрировать своих животных запрещается!
  • ЗООПАРК НА ВЫНОС НЕ РАБОТАЕТ!
Иллюстрация: Виктор Балабас
Иллюстрация: Виктор Балабас
  • Опубликовано в №161 от 02.09.2021
Областная газета Свердловской области
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