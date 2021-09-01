Душу кабанам не травить

Таблички в скипидарском зоопарке
- Посетители в нетрезвом виде ЖИВОТНЫМИ НЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ!
- Вы входите в зону платной кормёжки! Штраф 1000 р.
- Лам не доить!
- Богомол – агностик.
- Осторожно, бегемот метит территорию. Не подходите близко, если не хотите стать территорией!
- НЕ КУРИТЬ! Шимпанзе недавно бросила.
- Рыбу не солить!
- Берегите глаза! Павлин слишком красивый! И клюётся.
- Осторожно, верблюд плюёт на вспышку!
- Время краткосрочного свидания с животным 10 минут! Перед и после свидания животное и посетитель обыскиваются!
- НЕ ШУМИТЕ! ГЛУХАРИ НЕ ГЛУХИЕ!
- Режим размножения кроликов: 8 – 08.01; 10 – 10.01; 12 – 12.01; 14 – 14.01; 16 – 16.01; 18 – 18.01; 20 – 06.00.
- ПРИХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ЧАС, ИГУАНА МОРГНЁТ.
- Интересный факт: ежи не едят куриные объедки!
- Кормление животных смертельно опасно для животных!
- У тигра аллергия на сырых детей!
- Шелуха от семечек забивает слону хобот!
- Животных билетами не кормить!
- Кассиршу не дразнить!
- Сторожу не наливать!
- Медведю еду не кидать. Берёт деньгами.
- Купание в бассейне для крокодилов опасно даже 2 августа!
- Приводить и демонстрировать своих животных запрещается!
- ЗООПАРК НА ВЫНОС НЕ РАБОТАЕТ!
- Опубликовано в №161 от 02.09.2021