На Среднем Урале проходят проверки использования контрольно-кассовой техники предпринимателями

На сегодняшний день в рамках проекта в налоговых органах зарегистрировано более 3,7 тысяч единиц ККТ. Фото: Павел Ворожцов.

Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области проводят проверки организаций и индивидуальных предпринимателей на использование контрольно-кассовой техники. В случае выявления нарушений юридическим лицам грозит серьёзный штраф.

Как сообщает пресс-служба УФНС по Свердловской области, проект по усилению кассовой дисциплины реализуется в регионе с января 2021 года. На сегодняшний день в рамках проекта в налоговых органах зарегистрировано более 3,7 тысяч единиц ККТ.

Отмечается, что предприниматели должны не просто приобрести и зарегистрировать такую технику, но и использовать её для фиксации производимых расчётов. Если сотрудники ФНС выявят нарушения, в отношении предпринимателей может наступить административная ответственность в соответствие со статьёй 14.5 КоАП РФ.

Неприменение ККТ в установленных законодательством РФ случаях влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 размера суммы расчёта, осуществлённого без применения ККТ, но не менее десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до целого размера суммы расчёта, осуществлённого без применения ККТ, но не менее 30 тысяч рублей.

"Основной целью работы налоговых органов в рамках проекта является обеление деятельности хозяйствующих субъектов на рынках, в связи с чем налоговые органы будут вынуждены привлекать к административной ответственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчёт не будет осуществляться с применением контрольно-кассовой техники", - сообщает Управление ФНС по Свердловской области.

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