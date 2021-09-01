Михаил Мишустин рассказал о своём увлечении хоккеем и книгами в свободное время

Михаил Мишустин отметил, что найти свободное время на посту премьер-министра бывает сложно. Фото: пресс-служба Правительства РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о своём досуге и школьных годах в ходе общения со школьниками и выпускниками в Физтех-лицее им. П.Л. Капицы. Председатель кабмина сказал, что если у него есть свободное время после работы, то он посвящает его хоккею и книгам.

Михаил Мишустин отметил, что найти свободное время на посту премьер-министра бывает сложно.

"Времени у нас не так много, работа Правительства предполагает постоянное вовлечение. Иногда хватает времени на спорт, без этого совсем будет плохо: поплавать, поиграть в хоккей. Почитать книги, больше, наверное, специальную литературу", - передаёт его слова ТАСС.

Кстати, Президент России Владимир Путин также увлекается хоккеем.

Рассказывая о своих школьных годах, Михаил Мишустин сказал, что делал все уроки самостоятельно. Родители, с которыми у него всегда были тёплые отношения, помогали ему в выборе вуза.

"С уроками мне не помогали, потому что я неплохо учился. Я как-то быстро успевал разобраться с уроками, и помощи родителей не требовалось, зато они помогали мне в жизни", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что в каждой семье свой подход к помощи детям с уроками. По мнению Мишустина, помогать детям в начальной школе нужно, однако самостоятельность - это хорошее качество, которое пригодится в жизни.

К слову, сегодня со школьниками также встретился Владимир Путин на площадке Всероссийского детского центра "Океан". Российский лидер ответил на вопросы учеников и поздравил их с Днём знаний.