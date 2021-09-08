Ярмарки выходного дня откроются в 21 муниципалитете Свердловской области

На ярмарках можно приобрести продовольственные и непродовольственные товары. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие выходные, 11 и 12 сентября, свердловчан вновь приглашают на ярмарки. Торговые палатки появятся в 21 муниципалитете.

В этот раз жителей и гостей Среднего Урала ждут ярмарочные площадки по следующим адресам:

Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (11 сентября с 9:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (11 сентября с 9:00 до 18:00); Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на торговой площади (11 сентября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на торговой площади (11 сентября с 9:00 до 17:00); Верхний Тагил – универсальная ярмарка "Бархатный сезон" площадь на ул. Ленина (11 сентября с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Бархатный сезон" площадь на ул. Ленина (11 сентября с 9:00 до 16:00); Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (11 и 12 сентября);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (11 и 12 сентября); Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00); Качканар – сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка "Дачный сезон" на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (11 и 12 сентября);

– сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка "Дачный сезон" на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (11 и 12 сентября); посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00); Кировград – сельскохозяйственные ярмарки "С дачи на ярмарку" и "Золотая осень" на ул. Свердлова, 40 (до 3 октября) и сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на Свердлова, 53а (11 сентября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственные ярмарки "С дачи на ярмарку" и "Золотая осень" на ул. Свердлова, 40 (до 3 октября) и сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на Свердлова, 53а (11 сентября с 9:00 до 17:00); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (11 и 12 сентября), а также универсальные и сельскохозяйственные на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (11 и 12 сентября), а также универсальные и сельскохозяйственные на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября); Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ (11 сентября);

– универсальная ярмарка на площади у ТЦ (11 сентября); Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);

– универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь); Лесной – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (11 и 12 сентября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (11 и 12 сентября с 9:00 до 17:00); Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (12 сентября);

– сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (12 сентября); посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" на ул. Молодёжной, 1 (11 и 12 сентября);

– сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" на ул. Молодёжной, 1 (11 и 12 сентября); пгт Белоярский – универсальная ярмарка "Осенняя" на ул. Ленина, площадь перед зданием горадминистрации (11 сентября с 10:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Осенняя" на ул. Ленина, площадь перед зданием горадминистрации (11 сентября с 10:00 до 16:00); Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (11 и 12 сентября с 9:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (11 и 12 сентября с 9:00 до 18:00); село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (12 сентября с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (12 сентября с 11:00 до 15:00); посёлок Черноисточинск – сельскохозяйственная ярмарка "Дом. Сад. Огород" на ул. Юбилейной, 7а (11 сентября с 10:00 до 15:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Дом. Сад. Огород" на ул. Юбилейной, 7а (11 сентября с 10:00 до 15:00); Ревда – универсальная ярмарка "Урожай-2021" в районе дома № 35 на ул. Мира (11 и 12 сентября с 8:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка "Урожай-2021" в районе дома № 35 на ул. Мира (11 и 12 сентября с 8:00 до 17:00); Сысерть – сельскохозяйственная ярмарка у дома №35 на ул. Ленина (11 сентября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка у дома №35 на ул. Ленина (11 сентября с 9:00 до 17:00); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, что не все ярмарки проходят строго по графику. Ближе к выходным некоторые администрации муниципалитетов публикуют дополнительную информацию.

Добавим, ранее в пресс-службе администрации Берёзовского ГО сообщили о датах проведения ярмарок. Так, 11, 18, 25 сентября и 2, 9 и 16 октября на Торговой площади будут работать традиционные осенние ярмарки по продаже товаров для садоводов и огородников и сельскохозяйственной продукции. По вопросам участия предлагается звонить по номеру 4-33-05.

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