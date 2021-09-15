Екатеринбург, Берёзовский и Первоуральск: список ярмарочных площадок в Свердловской области

На главной площади Екатеринбурга вновь появятся торговые палатки. Фото: Нина Георгиева.

В Свердловской области вновь пройдут ярмарки выходного дня. Закупиться свежими продуктами и тёплыми вещами смогут жители Екатеринбурга, Берёзовского, Ирбита, Первоуральска и других муниципалитетов.

Торговые палатки появятся в 19 муниципалитетах:

Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на торговой площади (18 сентября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на торговой площади (18 сентября с 9:00 до 17:00); Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года и универсальна на ул. Академика Щварца, 17 (18 и 19 сентября);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года и универсальна на ул. Академика Щварца, 17 (18 и 19 сентября); Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00); Качканар – сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка "Дачный сезон" на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (18 и 19 сентября);

– сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка "Дачный сезон" на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (18 и 19 сентября); посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 на ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 на ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00); Кировград – сельскохозяйственные ярмарки "С дачи на ярмарку" и "Золотая осень" на ул. Свердлова, 40 (до 3 октября);

– сельскохозяйственные ярмарки "С дачи на ярмарку" и "Золотая осень" на ул. Свердлова, 40 (до 3 октября); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (18 и 19 сентября), а также универсальные и сельскохозяйственные на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (18 и 19 сентября), а также универсальные и сельскохозяйственные на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября); Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (18 сентября);

– универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (18 сентября); Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);

– универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь); посёлок Баранчинский – сельскохозяйственные ярмарки "Сад. Огород" в районе передвижных торговых прилавков по ул. Победы (19 сентября);

– сельскохозяйственные ярмарки "Сад. Огород" в районе передвижных торговых прилавков по ул. Победы (19 сентября); Лесной – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (18 и 19 сентября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (18 и 19 сентября с 9:00 до 17:00); Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (19 сентября);

– сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (19 сентября); посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" на ул. Молодёжной, 1 (18 и 19 сентября);

– сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" на ул. Молодёжной, 1 (18 и 19 сентября); Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (18 сентября с 9:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (18 сентября с 9:00 до 17:00); село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (19 сентября с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (19 сентября с 11:00 до 15:00); Реж – универсальная ярмарка на ул. Калинина, 47 (19 сентября);

– универсальная ярмарка на ул. Калинина, 47 (19 сентября); село Щелкун – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Ленина, 178 (18 сентября с 10:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка на ул. Ленина, 178 (18 сентября с 10:00 до 17:00); село Кашино – сельскохозяйственная ярмарка у здания № 47 по ул. Ленина (18 сентября с 9:00 до 17:00);

Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику. Ближе к выходным некоторые администрации муниципалитетов публикуют дополнительную информацию.

Добавим, ранее в пресс-службе администрации Берёзовского ГО сообщили о датах проведения ярмарок. Так, 18, 25 сентября и 2, 9 и 16 октября на Торговой площади будут работать традиционные осенние ярмарки по продаже товаров для садоводов и огородников и сельскохозяйственной продукции. По вопросам участия предлагается звонить по номеру: 4-33-05.