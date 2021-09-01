Центр занятости: сотрудники Сысертского хлебокомбината сообщают о закрытии производства

На хлебокомбинате работает около 200 человек. Фото: Алексей Кунилов.

Сотрудники ООО "Сысертский хлебокомбинат" массово обращаются в местный центр занятости с вопросами об увольнении с производства, о постановке на учёт и выплатах задолженностей по зарплатам. Они сообщают, что хлебокомбинат готовится к закрытию.

Об этом "Областной газете" рассказала директор ГКУ "Сысертский центр занятости" Юлия Яценко.

"Первые звонки начали поступать 31 августа. Работники спрашивают, поставят ли их на учёт после увольнения, выплатят ли долги по зарплатам. Официальной информации пока нет, но сообщают, да, что хлебокомбинат закрывается", – сказала Юлия Яценко.

На предприятии работает около 200 человек. Сотрудники заявляют, что им не выплачивают зарплату уже несколько месяцев подряд.

Другие СМИ пишут, что производство на хлебокомбинате встало – поставки хлеба в школы и детские сады приостановлены. Дозвониться до руководства предприятия пока не удалось.