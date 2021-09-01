Темы дня

Общество
1 сентября 2021, 16:15

Центр занятости: сотрудники Сысертского хлебокомбината сообщают о закрытии производства

Хлебокомбинат

На хлебокомбинате работает около 200 человек. Фото: Алексей Кунилов.

Сотрудники ООО "Сысертский хлебокомбинат" массово обращаются в местный центр занятости с вопросами об увольнении с производства, о постановке на учёт и выплатах задолженностей по зарплатам. Они сообщают, что хлебокомбинат готовится к закрытию.

Об этом "Областной газете" рассказала директор ГКУ "Сысертский центр занятости" Юлия Яценко.

"Первые звонки начали поступать 31 августа. Работники спрашивают, поставят ли их на учёт после увольнения, выплатят ли долги по зарплатам. Официальной информации пока нет, но сообщают, да, что хлебокомбинат закрывается", – сказала Юлия Яценко.

На предприятии работает около 200 человек. Сотрудники заявляют, что им не выплачивают зарплату уже несколько месяцев подряд.

Другие СМИ пишут, что производство на хлебокомбинате встало – поставки хлеба в школы и детские сады приостановлены. Дозвониться до руководства предприятия пока не удалось.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.09.2021, 17:55 / Общество
Соратника экс-схиигумена Сергия задержали по делу о разжигании ненависти
01.09.2021, 17:37 / Общество
Проезд по трассе Екатеринбург - Тюмень перекроют на три дня
01.09.2021, 17:16 / Общество
Скончалась Элеонора Чернецкая
01.09.2021, 17:03 / Общество
В Екатеринбурге сгорели сараи на площади 150 квадратных метров
01.09.2021, 16:47 / Общество
Публикуем список свердловских городов, где 4 и 5 сентября пройдут ярмарки