Скончалась Элеонора Чернецкая

Правительство Свердловской области выражает соболезнования экс-мэру Екатеринбурга, семье, друзьям и близким Элеоноры Борисовны. Фото: Нина Георгиева.

Сегодня, 1 сентября, стало известно о смерти матери сенатора Совета Федерации, хирурга Элеоноры Чернецкой. Правительство Свердловской области выражает соболезнования экс-мэру Екатеринбурга, семье, друзьям и близким Элеоноры Борисовны.

За свою долгую жизнь Элеонора Чернецкая принимала участие в эвакуации людей на Средний Урал и помощи военным в годы Великой Отечественной войны, много лет проработала медиком в Нижнем Тагиле, спасая жизни людей, и сталкивалась с трудностями глобальных экономических реформ и преобразований в стране.

"Все, кто знал её, с теплом и благодарностью вспоминают великолепного специалиста, опытного хирурга, отзывчивого, чуткого, мудрого человека, каким всегда была Элеонора Чернецкая. Светлая, добрая, немеркнущая память Элеоноре Борисовне Чернецкой", - говорится в сообщении свердловского правительства.