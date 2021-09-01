СКР проверит сообщения о невыплате зарплат на Сысертском хлебокомбинате

В ходе проверки следователи опрашивают рабочих и руководство хлебокомбината. Фото: Алексей Кунилов.

Следственное управление СКР по Свердловской области организовало проверку сообщений о том, что сотрудникам Сысертского хлебокомбината не выплачивают зарплаты. Некоторые работники не получали зарплату уже несколько месяцев.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Свердловской области, в ходе проверки следователи опрашивают рабочих и руководство хлебокомбината. Также СКР истребует необходимую финансовую и бухгалтерскую документацию. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

Ранее сегодня "Областная газета" писала, что сотрудники ООО "Сысертский хлебокомбинат" массово обращаются в местный центр занятости с вопросами об увольнении с производства, о постановке на учёт и выплатах задолженностей по зарплатам. Они сообщают, что хлебокомбинат готовится к закрытию.