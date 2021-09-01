Уральцы простились с Героем России Романом Шадриным

Рота почётного караула несёт портрет, награды и гроб Романа Шадрина Фото: Павел Ворожцов

1 сентября в Екатеринбурге состоялись траурная церемония, отпевание и похороны генерал-майора запаса, кавалера ордена Мужества, Героя России Романа Шадрина, который скоропостижно скончался на 55-м году жизни.

Во дворе возле Дома прощания «Вознесение» в Екатеринбурге не протолкнуться. Множество людей в форме и с эмблемами самых разных силовых структур: военные, МЧС, Росгвардия, МВД, юнармейцы, кадеты… У многих из тех, кто в гражданском, на пиджаках орденские колодки, а у некоторых – Золотые звёзды. Это члены ассоциации Героев России и созданной Романом Шадриным организации «Герои Урала» пришли и приехали издалека сказать последнее прости своему другу и соратнику. А народ всё подходит и подходит. То тут, то там звучит: «Здравия желаю» и следом растерянное: «Как же так?». Суровые мужчины, седые, многие со шрамами на лицах, обмениваются рукопожатиями, обнимаются, одни смахивают слёзы, другие мучительно морщатся, чтобы их удержать.

У входа в Георгиевский зал, где шла траурная церемония, стоял почётный караул. Фото: Павел Ворожцов

Наконец всех приглашают в Георгиевский зал. Но вместить всех просторное помещение не в состоянии: люди заполняют вестибюли, лестничные площадки, стоят на ступенях широченной лестницы. Звучат прощальные речи. Один за другим подходят к гробу заместитель полпреда Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александр Калиберда, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, временно исполняющий обязанности командующего Уральским округом войск национальной гвардии Владимир Горяйнов, представители организаций и ведомств, боевые товарищи Романа Шадрина. Говорят коротко, от души. Кто-то горестно признаётся, что теперь «не с кем будет выкурить по сигаретке и поговорить за жизнь», кто-то подмечает, что «и после смерти генерал собрал всех вместе, как делал это при жизни», кто-то вспоминает, как Батя вытащил его из-под огня и помог определиться в мирной жизни…

Поток желающих проститься с Романом Шадриным не иссякал. Фото: Павел Ворожцов

Из Челябинска приехали Герои России Илья Панфилов и Сергей Зяблов. Фото: Павел Ворожцов

На Широкореченском кладбище после того, как отзвучал государственный гимн, отгремел прощальный салют, прошла торжественным маршем рота почётного караула, народ разбился на группки и предался воспоминаниям.

Звучат залпы почётного салюта. Фото: Павел Ворожцов

На подушечках несли награды Романа Шадрина. Фото: Павел Ворожцов

– Я служил в Аргуне, когда Роман Шадрин был там комендантом, – говорит подполковник запаса Сергей Акшенцев. – Он, полковник, садился на броню и выезжал на особые задания. Никогда не прятался за спины солдат.

– На днях в Тюмени начнут печатать книгу Романа Александровича «Погибший комбат расстрелянного батальона», – сквозь слезы говорит исполнительный директор общественной организации «Герои Урала» Наталия Шмидько. – Он с таким увлечением писал её, так ждал выхода…

Герой России Олег Касков собрал возле себя других Героев России и обсуждает с ними, чем надо помочь семье покинувшего их товарища, как строить работу организации «Герои Урала»…

И мы, журналисты «Областной газеты», тоже вспоминаем свои встречи с генералом – за круглым столом в редакции, у него в загородном доме. Роман Шадрин был уникальным человеком. В 27 лет в Чечне стал командиром батальона, и не простого – отдельного разведывательного, которому поручали самые опасные задания. Назначение на должность получил от генерал-лейтенанта Льва Рохлина. Многие, кстати, от такой чести отказались – не захотели рисковать жизнью. В 28 лет Роман Шадрин был удостоен звания Героя Российской Федерации. О войне он рассказывать умел, не скрывал ни страшных, ни смешных моментов, а вот про собственные подвиги особо не распространялся, больше о товарищах говорил. Он был воином, защитником по самой своей сути. Рванул с гуманитарной помощью в Крым в 2014 году, затем – на Донбасс.

В личной жизни, в любви Роману Шадрину тоже везло. У него двое взрослых детей и трое маленьких сыновей, младшему из которых нет и года. Он так их любил, так возился с ними, так старался научить копать огород, сажать картошку, печь печенье, лепить пельмени – как будто чувствовал, что надо торопиться. Верю, что той любви, которую он успел подарить своим родным, им хватит на всю оставшуюся жизнь.

В последний путь Героя России Романа Шадрина проводили с высшими почестями. Над гробом генерал-майора был сложен Государственный флаг и передан на вечное хранение семье.

Могилу Романа Шадрина завалили живыми цветами. Фото: Павел Ворожцов