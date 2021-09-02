Межрайонный отдел № 1 Екатеринбургского центра занятости населения открывается в восемь утра. Но безработных почему-то приглашают до начала рабочего дня. К автоматической рассылке есть вопросы. Фото: Ольга Белоусова

В №146 «Облгазеты» от 12 августа 2021 вышел материал «Свердловских безработных лишают сна». В нём мы рассказывали о том, как сообщение от Центра занятости, ушедшее в спам или поступившее посреди ночи, может стать веской причиной снять человека с учёта «за длительную неявку». Статья вызвала отклик среди читателей, которые столкнулись с такой ситуацией. В их числе – Надежда Ванюкова. Она не просто получила письмо ночью. В приглашении значилось время, когда двери Центра занятости ещё закрыты.

«Я прописана в Екатеринбурге, но в настоящий момент нахожусь в Сочи,- рассказала она.- Встала на учёт по месту регистрации – документы подала дистанционно 11 февраля. Со мной связались по телефону, чтобы я прислала на WhatsApp недостающую справку. Сделала это и больше не получала ни писем, ни звонков: перерегистрация проходила автоматически. О том, что возобновилась личная перерегистрация, никто не предупреждал. Звонила сама, чтобы уточнить этот момент, но ответ был коротким: «Ковид. Сидите дома».

Спохватилась только 11 августа, когда не получила очередную выплату – последнюю. В этот момент лежала в больнице. Дозвонилась до Центра занятости. Мне сказали: «Да, сегодня у вас явка. Вас приглашали по электронной почте – проверяйте». Письмо нашла в спаме: оно было отправлено в субботу, 7 августа. Поздней ночью. Прийти надо было в среду в 7:43. При том, что отдел работает с восьми. Это как?

Звоню снова: «Я в больнице в другом городе, при всём желании не смогу явиться. Могу прислать документы, подтверждающие уважительную причину неявки, дистанционно? Ответили: «Это ваши проблемы, требуется личная явка». На следующий день узнала, что снята с учёта, поскольку целый месяц, оказывается, скрывалась от специалистов.

Мне за эти месяцы даже работу никакую не предложили. Я сказала об этом девушке по телефону, на что она ответила: «А вы почту свою чаще проверяйте, может, увидите». А на почте – пусто, только эти сообщения… Буду очень благодарна, если продолжите эту тему. Хочется надеяться, что нас услышат…»

Как сообщили «Облгазете» в Екатеринбургском центре занятости населения, способ перерегистрации (лично или дистанционно) определяет учреждение, и если гражданину была назначена ЛИЧНАЯ перерегистрация, то и представить подтверждающий документ гражданин должен ЛИЧНО. Но если перерегистрация проводилась дистанционно, без участия человека, то чем ему предъявлять документы, подтверждающие неявку?

Мы тщательно изучили документы – такого правила не нашли. Согласно временным правилам регистрации граждан, действие которых продлено до 31 декабря 2021 года, граждане могут представлять документы «через личный кабинет информационно-аналитической системы или личный кабинет единого портала либо иным доступным способом». Об этом же говорится и в официальных ответах ведомства на обращения граждан, снятых с учёта. Документ один, а трактовок много. И разбираться в юридических хитросплетениях безработные, судя по всему, должны самостоятельно...