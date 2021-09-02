«Пушкинская карта», 400-летие посёлка Махнёво и «Автомобилист» в новом сезоне: самое интересное в номере «Облгазеты» за 2 сентября

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаем познакомиться со свежим номером «Областной газеты».
Вчера в России запустили масштабный проект под названием «Пушкинская карта». Теперь молодёжь (в возрасте от 14 до 22 лет) по специальной карте (платёжная система «Мир»), на которую государство переводит деньги, может посещать разные учреждения культуры, согласившиеся участвовать в акции. Это театры, музеи, концертные залы, филармонии и библиотеки. На данный момент к проекту «Пушкинская карта» присоединилось уже более 1,3 тысячи организаций, и эта цифра, по мнению Минкульта России, будет расти. Подробности этого масштабного проекта – в материале «ОГ».
Издавна перекрёсток считается местом силы: в этой точке выбирают куда идти дальше. Посёлок Махнёво стоит на перекрёстке сразу трёх исторических дорог, которые в своё время предопределили его развитие. Но к своему 400-летнему юбилею посёлок оказался в географическом тупике. И чтобы двигаться вперёд, ему нужен новый перекрёсток. Или хотя бы – новая дорога.
И напоследок, конечно, о спорте. Уже завтра хоккейный клуб «Автомобилист» вступит в новый сезон: на своём льду «шофёры» примут магнитогорский «Металлург». В преддверии сезона клуб традиционно провёл пресс-конференцию с участием главного тренера команды Билла Питерса, а также директора клуба Максима Рябкова.
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».