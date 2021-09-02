«Пушкинская карта», 400-летие посёлка Махнёво и «Автомобилист» в новом сезоне: самое интересное в номере «Облгазеты» за 2 сентября

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Вчера в России запустили масштабный проект под названием «Пушкинская карта». Теперь молодёжь (в возрасте от 14 до 22 лет) по специальной карте (платёжная система «Мир»)​​​​​​, на которую государство переводит деньги, может посещать разные учреждения культуры, согласившиеся участвовать в акции. Это театры, музеи, концертные залы, филармонии и библиотеки. На данный момент к проекту «Пушкинская карта» присоединилось уже более 1,3 тысячи организаций, и эта цифра, по мнению Минкульта России, будет расти. Подробности этого масштабного проекта – в материале «ОГ».

Издавна перекрёсток считается местом силы: в этой точке выбирают куда идти дальше. Посёлок Махнёво стоит на перекрёстке сразу трёх исторических дорог, которые в своё время предопределили его развитие. Но к своему 400-летнему юбилею посёлок оказался в географическом тупике. И чтобы двигаться вперёд, ему нужен новый перекрёсток. Или хотя бы – новая дорога.

И напоследок, конечно, о спорте. Уже завтра хоккейный клуб «Автомобилист» вступит в новый сезон: на своём льду «шофёры» примут магнитогорский «Металлург». В преддверии сезона клуб традиционно провёл пресс-конференцию с участием главного тренера команды Билла Питерса, а также директора клуба Максима Рябкова.