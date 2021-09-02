В Екатеринбурге снесли надземную часть гостиницы "Дели"

Утром 2 сентября екатеринбуржцы обратили внимание на то, что наземная часть гостиницы "Дели" снесена. Фото: Оксана Жилина

В Екатеринбурге завершается демонтаж недостроенной гостиницы "Дели". В начале сентября рабочие завершили снос надземной части строения. Осталось убрать обломки, и на площадке в районе цирка и Ледовой арены останется пустырь.

Недострой хотели преобразовать в торгово-офисный центр. Однако в начале июля в пресс-службе УГМК "Областной газете" сообщили, что обследование выявило неработоспособность значительной части конструкций объекта, поэтому принято решение о демонтаже его надземной части. Сразу же стартовали работы по демонтажу гостиницы.

Утром 2 сентября екатеринбуржцы обратили внимание на то, что надземная часть гостиницы "Дели" снесена. На месте остались обломки, спецтехника и рабочие завершают демонтаж.

Напомним, что в конце прошлого года "Дели" выкупило АО "Ледовая арена" (60% принадлежит УГМК, 40% – министерству по управлению госимуществом Свердловской области). Ещё до этого глава департамента архитектуры горадминистрации Алексей Храмов заявлял, что наиболее подходящий вариант – снос здания.

Место, где находилась недостроенная гостиница, рассматривалось ранее в качестве варианта для размещения площади Трудовой доблести, а также строительства храма Святой Екатерины. Однако таких решений принято не было.