Екатеринбург отметит День окончания Второй мировой войны

Памятник Маршала Жукова - в маршрутном листе автопробега, который пройдёт 3 числа. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню окончания Второй мировой войны. Основные события запланированы на 2 и 3 сентября.

Так, 2 сентября в 11:00 начнётся Субботник в месте захоронения воинов, погибших в эвакогоспиталях Великой отечественной войны в Свердловской области. Желающие могут присоединиться.

На следующий день, 3 сентября, состоится несколько мероприятий. В 10:20 от здания Цирка (ул. 8 марта, д. 43) отправится памятный Автопробег. Добровольцы посетят мемориалы и памятники в Екатеринбурге и возложат цветы к ним. В маршруте числятся: памятник воинам-спортсменам Урала, памятник уральцам, ковавшим Победу «Седой Урал», памятник маршалу Г.К. Жукову, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, Широкореченский военно-мемориальный комплекс, Памятник военным медикам, Мемориал памяти рабочих Верх-Исетского завода, погибших в Великой Отечественной войне.

В этот же день в 12:00 на южном берегу озера, в Шарташском лесопарке откроют Кедровую Аллею Славы, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В 13:30 в Центре сохранения истории УДТК (ул. Репина, 19) пройдёт интерактивная игра, посвящённая историческим фактам окончания Второй мировой войны.

Напомним, День Победы 9 Мая в Екатеринбурге отпразновали около 300 тысяч человек. Памятная дата - день окончания Второй мировой войны - отмечается в России 3 сентября.