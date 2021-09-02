Арестованную гостиницу в Екатеринбурге продадут с аукциона

Помещения гостиницы переданы в Росимущество. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы арестовали заложенное имущество должника - гостиницу на пр. Ленина, 66 а. Помещения переданы в Росимущество, их реализуют на аукционе.

По вышеуказанному адресу размещается трёхзвёздочный отель Suite. Площадь нежилых помещений составляет 259 кв. м и 60 кв. м, нежилых - 474 кв. м, 44 кв. м и 71 кв. м.

"В Кировском районном отделе судебных приставов г. Екатеринбурга на исполнении находится исполнительный документ об обращении взыскания на заложенное имущество в пользу кредитной организации. В ходе проведения исполнительных действий было арестовано заложенное имущество", - рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Свердловской области.

Порядок поведения аукциона и вся документация размещена на сайте torgi.gov.ru и официальном сайте ТУ Росимущества в Свердловской области tu66.rosim.ru.

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