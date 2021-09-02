На реставрацию памятника Ленину в Екатеринбурге потребуется 13,5 миллиона

Отреставрировать памятник Ленину в Екатеринбурге собираются уже несколько лет, до сих пор не удаётся найти найти необходимые средства на эти цели. Фото: Галина Соловьёва

Проект реставрации памятника Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге получил положительное заключение госэкспертов-архитекторов. Сейчас документ дорабатывается. На работы потребуется не менее 13,5 миллиона рублей.

Заключение госэкспертов разместило Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

"Предусмотрен ремонт трибуны и постамента. Они в аварийном состоянии. Сроки проведения работ пока неизвестны. Необходимо определить финансирование (источник и сроки)", - рассказала "Областной газете" пресс-секретарь мэрии города Виктория Мкртчян.

Согласно проекту ремонтно-реставрационных работ, планируется заменить покрытие трибуны на аналогичное существующему (гранитные плиты), переложить лестничные марши, расчистить саму бронзовую скульптуру В.И. Ленина и латунные буквы цитаты со стороны южного фасада ("Все, чего мы достигли, показывает, что мы опираемся на самую чудесную в мире силу – на силу рабочих и крестьян. Ленин."), отремонтировать подтрибунное (подвальное) помещение. Кроме того, вокруг памятника уложат новую гранитную плитку розоватого оттенка толщиной 50 мм.

В мэрии Екатеринбурга "ОГ" также рассказали, что проект предусматривал установку подсветки, однако от этой идеи решено было отказаться, так как менять внешний облик памятника недопустимо.

В конце прошлого года в гордуме обсуждалось, что памятник Ленину, расположенный напротив здания администрации города, попал в зону развития подземной части метрополитена. Подземную станцию планируется разместить именно на площади 1905 года. Однако проект метрополитена ещё не разработан, поэтому и о переносе памятника речи пока не заходило. А вот отреставрировать памятник собираются уже несколько лет, но на эти цели не удавалось найти необходимых средств.

Справка Объект культурного наследия регионального значения "Памятник Ленину В.И.", расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1905 года, имеет историко-культурное значение как архитектурно-монументальное сооружение, выполненное в стиле поздней советской неоклассики и реализма, с трибуной, возведённой в 1948 году архитекторами Г.А. Голубевым и Е.В. Емельяновым и реконструированной в 1957 году архитекторами А.И. Прибульским и П.Д. Деминцевым с добавлением пьедестала и объёмной скульптуры В.И. Ленина скульптора В.И. Ингала. Объект находится в центральной части города Екатеринбурга в северо-западной части площади 1905 года, в квартале улиц Урицкого – пр. Ленина – 8 Марта.

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