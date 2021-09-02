На прииске в Свердловской области нашли два изумруда-близнеца

Драгоценные камни отличаются темным цветом, минимальными вкраплениями и трещинами. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

На Мариинском прииске Свердловской области удалось добыть два коллекционных изумруда-близнеца. Оба драгоценных камня тёмно-зелёного цвета с минимальными вкраплениями и трещинами имеют одинаковую цилиндрическую форму, а вес каждого превышает 300 граммов.

Изумруды выдающихся размеров нашли работники очистного забоя в куске горной породы массой 35 кг. Его разбирали вручную. Вес первого камня составил 321 грамм, а вес близнеца – 301 грамм. Изумруды получили высокую оценку Гохрана России как по цвету, так и по сорту. По предварительным оценкам, стоимость близнецов превышает 2 миллиона рублей. Их выставят на продажу уже в сентябре 2021.

Как передаёт департамент информационной политики Свердловской области, генеральный директор ООО «РТ-Капитал», под управлением которого находится прииск, Кирилл Фёдоров отметил, что находка уникальная, так как изумруды-близнецы – явление редкое. «Найти два одинаковых по основным характеристикам драгоценных камня практически невозможно, поскольку каждый камень неповторим и имеет свою особенность», - сказал он, добавив, что за всю современную историю прииска был всего один случай обнаружения схожих близнецов. Такие камни пользуются большим спросом у коллекционеров.

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин напомнил, что коллекция драгоценных камней с Мариинского прииска в последнее время активно пополняется. «Новые интересные находки свидетельствуют о потенциале рудника и развитии территории посёлка», – сказал он.

Как писала «Областная газета», в марте 2021 года на Мариинском прииске в новом блоке Малышевского месторождения шахтёры добыли четыре коллекционных сростка изумрудов общей массой более шести килограммов.