В Екатеринбурге закрывается контактный зоопарк, где девочку укусила змея

Для питомцев подыскивают новых хозяев. Фото: Александр Исаков

Руководство контактного зоопарка «Парк бабочек» на проспекте Ленина в Екатеринбурге приняло решение о закрытии. Это произойдёт после того, как пристроят всех питомцев, которых здесь около сотни.

Директор зоопарка Юлия Шулева рассказала «Областной газете», что не видит смысла продолжать работу из-за множества нападок со стороны горожан. «Смысла нет, если люди считают нас живодёрами, поливают грязью. Мы старались вести образовательный процесс, развивать детей, пробуждать у них интерес к животным, природе. Но слишком много нападок, а дохода это непростое дело приносит мало», - сказала она.

Говоря о сроках закрытия, Юлия Шулева сообщила, что сейчас идут оформление документов с арендодателем и поиск новых хозяев для питомцев. «Думаю, что мы закроемся в течение двух месяцев. Ищем хозяев для животных. Их отдадут в добрые руки после собеседования и только тем, кто действительно знает, как содержать тот или ной вид», - отметила директор «Парка бабочек». Она также допустила, что животных передадут в специализированные питомники.

Напомним, что в данном контактном зоопарке в понедельник, 30 августа, произошёл инцидент, после которого деятельностью организации заинтересовались следователи. Как писала «Областная газета» в «Парке бабочек» девочку укусила неядовитая змея. В ходе проверки следователи установят, отвечали ли услуги, оказываемые в контактном зоопарке, требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). По мнению наблюдателей, именно это происшествие стало последней каплей для принятия решения о закрытии зоопарка.

Напомним, контактные зоопарки в России оказались вне закона с 1 января 2020 года. Мероприятия, где посетители могут контактировать с животными, допускаются, но только если это не является основной целью заведения, а у зверей есть укрытие от людей, куда им должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ.

Отметим, что до конца 2021 года все российские зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы и другие объекты, которые содержат животных в культурно-зрелищных целях, должны пройти процедуру лицензирования. Это требование обусловлено постановлением Правительства РФ №1938 от 30 декабря 2019 года.

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