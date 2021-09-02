На карте Екатеринбурга появится улица в честь руководителя УГМК, скончавшегося в начале года

Почётный металлург, вице-президент благотворительного фонда "Дети России" Владимир Белоглазов ушёл из жизни 5 февраля 2021 года. Фото: сайт городского округа Верхняя Пышма.

В Екатеринбурге прошло первое заседание обновлённой Комиссии по наименованиям топонимических объектов, где рассматривались предложения по присвоению строящимся улицам звучных названий. В частности, Комиссия одобрила присвоение одной из улиц уральской столицы имя скончавшегося директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, в честь директора УГМК будет названа улица в строящемся жилом комплексе в Орджоникидзевском районе. Напомним, почётный металлург, вице-президент благотворительного фонда "Дети России" Владимир Белоглазов ушёл из жизни 5 февраля 2021 года. На момент смерти ему было 64 года.

Также в строящемся Новокольцовском районе могут появиться улицы Универсиады и 100-летия Уральского федерального университета, в Солнечном микрорайоне - бульвар Гимнастов, а в Академическом - улицы с именами физика-теоретика Льва Ландау и академика архитектуры Геннадия Белянкина. Кроме того, было одобрено предложение назвать улицу на территории планировочного района Истокского в честь одной из основательниц библиотеки имени Белинского Елизаветы Кремлёвой.

Рассмотренные названия будут присваиваться элементам улично-дорожной сети по мер их строительства, после того как соответствующие предложения одобрит уже мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

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