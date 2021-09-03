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Общество
3 сентября 2021, 05:55

Визит Министра иностранных дел России в Екатеринбург, премьера фильма «Петровы в гриппе» и первый матч под руководством Валерия Карпина: самое интересное в номере «Облгазеты» за 3 сентября

Доброе утро, дорогие читатели! Наступил конец рабочей недели, и свежий номер «Облгазеты» сделает его ещё приятнее.

В Екатеринбурге побывал с рабочим визитом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Федеральный министр встретился с главой региона, обсудил c руководителями крупных свердловских предприятий актуальные вопросы развития бизнеса, пообщался со спортивной общественностью и высоко оценил потенциал уральской столицы для проведения крупнейших международных мероприятий.

«Петровых в гриппе» показали в Екатеринбурге. Как и обещал режиссёр фильма Кирилл Серебренников – всероссийская премьера прошла на Урале. Во время, когда киноиндустрия сосредоточена в столице, событие – знаковое. И символичное. Сам роман Алексея Сальникова, наделавший шуму несколько лет назад, родом с Урала. Поэтому и первые зрители в России – тоже уральские. Билеты на три показа в Ельцин Центре были раскуплены за несколько часов. Вечером же состоялась встреча с создателями. Побывали на ней и корреспонденты «Облгазеты». Подробности – в нашем материале.

И напоследок немного о спорте. Сборная России по футболу провела первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. В рамках отборочного турнира к ЧМ-2022 наши футболисты сыграли вничью с Хорватией – 0:0. О том, что думают журналисты «ОГ» о прошедшем матче, читайте здесь.

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