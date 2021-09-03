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Общество
3 сентября 2021, 10:37

В Екатеринбурге на площади 1905 года пройдёт праздник урожая

заготовки

Участники кулинарного состязания "Хозяюшка" представят свои оригинальные заготовки. Фото: Павел Ворожцов.

В субботу, 4 сентября, на главной площади Екатеринбурга пройдёт праздник урожая. Мероприятие состоится в рамках ярмарки выходного дня.

Старт запланирован на 12:00. По данным союза садоводов Екатеринбурга, на площадке встретятся представители СНТ со всех районов города. Они поделятся секретами хорошего урожая, встретят осень с песнями и плясками.

Также на площади 1905 года состоится традиционное кулинарное состязание "Хозяюшка", тема которого в этом году звучит как "Дачный погребок". Участники представят свои оригинальные заготовки: соленья, варенья, компоты. Все угощения смогут продегустировать гости мероприятия.

Кроме того, зрителей ждёт подведение итогов конкурса на лучшие участки и садоводства Екатеринбурга, который проводился в течение июля-августа. Ранее "Областная газета" побывала в саду у Марины Егоровой, которая заняла первое место в городском конкурсе в прошлом году, и теперь снова претендует на победу.

"Устраивая небольшое соревнование среди садоводов, мы хотим продемонстрировать общественности, сколько труда и любви собственники вкладывают в свои сотки, отметить самых активных председателей товариществ за их тяжёлую работу", – отмечает председатель Союза садоводов города Надежда Локтионова.

Контактный телефон для справок – 8 (800) 222-41-84 (звонок бесплатный).

Ранее "ОГ" опубликовала список свердловских городов, где 4 и 5 сентября пройдут ярмарки.

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Областная газета Свердловской области

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