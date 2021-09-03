Таможенники провели расследование по факту найденных в Екатеринбурге мешков с посылками

Сотрудники УТУ заявили, что мешки были отправлены из Узбекистана. Фото: Галина Соловьёва.

Уральское таможенное управление провело расследование по факту выброшенных неизвестной транспортной компанией почтовых посылок в одном из дворов Екатеринбурга. Сотрудники УТУ заявили, что мешки были отправлены из Узбекистана.

Как сообщает отдел по связям с общественностью УТУ, Почта России предоставила в таможенное управление фотографии небольших пакетов, отправителем на которых был указан почтовый оператор Узбекистана. При этом отмечается, что в августе ни в один таможенный орган Свердловской области почтовая корреспонденция из этой страны для проведения контроля не направлялась.

Для выяснения всех обстоятельств пересылки почтовой партии, найденной во дворе уральской столицы, сотрудники таможни рекомендовали Почте России сделать соответствующие запросы в адрес почтового оператора Узбекистана.

Напомним, мешки с посылками были обнаружены на одной из мусорок в районе ЖБИ. Несколько горожан обратились к "Почте России" через социальную сеть "ВКонтакте" с вопросом, как такое произошло. Служба через свой официальный аккаунт пояснила, что это не их отправления.