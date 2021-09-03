В Екатеринбурге заложили Кедровую аллею Славы в память о погибших в Великой Отечественной войне

Аллея появилась на берегу озера Шарташ. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге заложили Кедровую аллею Славы в память о погибших на полях Великой Отечественной войны и многолетнем урало-кузбасском промышленном сотрудничестве. Она появилась в Шарташском лесном парке на южном берегу озера.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, мероприятие приурочено к празднованию Дня окончания Второй мировой войны, который отмечается ежегодно 3 сентября. Инициатива создания аллеи принадлежит ветерану войны из Кемерово Анатолию Терехову. Она нашла поддержку губернаторов Свердловской и Кемеровской областей.

«Война – это не в бирюльки играть. Это смерть, это труд. Война оставила нам тяжёлое наследство, тяжёлую память, которую мы не должны забывать, чтобы следующие поколения жили и помнили людей, которые погибли, защищая нашу великую родину», – сказал ветеран.

Анатолий Терехов высаживает кедры по всей стране и за рубежом. Он заложил уже много аллей. В Екатеринбурге в высадке молодых деревьев приняли участие министр природных ресурсов и экологии, зампред правительства Кузбасса, представители ветеранских и общественных организаций Урала и Кемеровской области.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге состоялись и другие мероприятия, приуроченные ко дню памяти. Так, от здания цирка отправился памятный автопробег. Добровольцы посетили мемориалы и памятники в Екатеринбурге, а также возложили цветы к ним. В Центре сохранения истории УДТК прошла интерактивная игра, посвящённая историческим фактам окончания Второй мировой войны.