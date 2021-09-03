В работе соцсети "ВКонтакте" зафиксирован сбой

В работе социальной сети "ВКонтакте" зафиксирован технический сбой. Большинство пользователей сталкивается с проблемами в работе сайта.
Согласно данным сайта downdetector.ru, 89% пользователей VK жалуется на ошибки при использовании сайта - они видят страницу ошибки 504 Gateway Time-out. Ещё около 10% не может войти в свой аккаунт, и только у 1% пользователей возникли сложности при отправке сообщений.
Больше всего сообщений о проблемах в работе соцсети поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.
Напомним, вчера аналогичные проблемы испытывали пользователи Instagram.