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Общество
3 сентября 2021, 17:50

В работе соцсети "ВКонтакте" зафиксирован сбой

ВК

Большинство пользователей сталкивается с проблемами в работе сайта. Фото: логотип соцсети "Вконтакте".

В работе социальной сети "ВКонтакте" зафиксирован технический сбой. Большинство пользователей сталкивается с проблемами в работе сайта.

Согласно данным сайта downdetector.ru, 89% пользователей VK жалуется на ошибки при использовании сайта - они видят страницу ошибки 504 Gateway Time-out. Ещё около 10% не может войти в свой аккаунт, и только у 1% пользователей возникли сложности при отправке сообщений.

Больше всего сообщений о проблемах в работе соцсети поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Фото: downdetector.ru

Напомним, вчера аналогичные проблемы испытывали пользователи Instagram.

Областная газета Свердловской области

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