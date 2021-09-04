Темы дня

Общество
4 сентября 2021, 05:55

Пожары в садовых товариществах Екатеринбурга, победители конкурса лучших проектов благоустройства и уникальный гребной канал: самое интересное в номере «Облгазеты» за 4 сентября

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня наступила долгожданная суббота, а значит, у вас наверняка есть время на то, чтобы не спеша прочитать свежий номер «Областной газеты». Тем более, что в нём вас ждёт много интересного.

В ночь на 1 сентября в черте Екатеринбурга загорелись сразу три садовых товарищества: СНТ «Энергостроитель», «Железнодорожник» и СТ «Хлебопродукт». Самый большой пожар произошёл в «Энергостроителе» – там сгорело почти десять дачных участков. Журналисты «Облгазеты» побывали на месте одного из самых крупных пожаров в садах уральской столицы, чтобы выяснить, отчего садовые товарищества в этом году массово полыхают как спички.

В Нижнем Новгороде на форуме малых городов и исторических поселений объявлены победители конкурса лучших проектов благоустройства. В их числе пять свердловских муниципалитетов: Лесной, Невьянск, Полевской, Верхняя Тура и Краснотурьинск. Они получат федеральные гранты, в сумме составляющие 350 млн рублей. Пройдёмся по улицам и набережным, где в следующем году воплотятся мечты жителей. Подробности – в нашем материале.

И напоследок о спорте. Во время рабочего визита главы МИД России в Екатеринбург обсуждался, в том числе, вопрос о строительстве крытого гребного канала, где можно будет и тренироваться спортсменам, и проводить соревнования самого высокого уровня. О том, как это могут осуществить, узнал журналист «Облгазеты».

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.09.2021, 09:15 / Общество
В Свердловской области COVID-19 за сутки выявили у жителей 51 муниципалитета
03.09.2021, 22:36 / Общество
Штормовой ветер повредил крышу учебного корпуса УрФУ
03.09.2021, 20:00 / Общество
Глава Минтранса РФ заявил, что к 2024 году биометрия будет во всех видах общественного транспорта
03.09.2021, 19:51 / Общество
"Космический альпинизм": российские космонавты вышли в открытый космос
03.09.2021, 19:19 / Общество
Кабмин РФ до конца года направит в Свердловскую область 20 "скорых" и 12 школьных автобусов