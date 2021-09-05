Крупный лесной пожар у озера Глухого в Свердловской области ликвидировали

Пожар удалось ликвидировать спустя три недели после возгорания. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области ликвидировали крупный лесной пожар. Огонь около озера Глухого и СНТ "Мирный" полыхал с 14 августа.

Площадь возгорания составила 760 га. Чтобы ликвидировать пожар, проливали территорию и использовали встречный пал, вели опашку очага. По данным департамента информполитики Свердловской области, на месте работали до 68 человек личного состава и 22 единицы техники.

Также после возникновения лесных пожаров в Первоуральском городском округе возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности").

Напомним, возгорание у озера Глухого и СНТ "Мирный" началось 14 августа. Огонь быстро распространялся. Через четыре дня из садов эвакуировали 100 человек. Через неделю - ещё 56 жителей. Многие оставались и помогали пожарным тушить огонь. Из-за угрозы задымления эвакуировали 150 пациентов ковидного госпиталя в Первоуральске.