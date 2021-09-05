Свердловская область празднует День народов Среднего Урала

Праздник отмечают в первое воскресенье сентября. Фото: Станислав Савин

В Свердловской области празднуют День народов Среднего Урала. Из-за коронавирусных ограничений праздник проведут онлайн.

Напомним, все праздничные мероприятия с 10:30 до 13:30 транслируются в эфире "Областного телевидения". Общий хронометраж составит более 150 минут.

За это время зрителям расскажут о культуре, кухне, традициях и обычаях народов, людях, проживающих на территории Среднего Урала, а также покажут поздравления от руководителей национально-культурных объединений.

Также на портале "Культура Урала" разместят подкасты, видеоэкскурсию и материалы фестиваля "Мы живём семьёй единой!".

В Свердловской области проживает около 160 народов. Праздник День народов Среднего Урала был учреждён в 2002 году.