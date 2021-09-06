Проход от входа в ЦПКиО Екатеринбурга со стороны Щорса закрыли на месяц

В парке проходят масштабное благоустройство. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге на месяц закрыли проход от входа в Парк Маяковского со стороны улицы Щорса. За это время планируется провести благоустройство пешеходной тропы.

Проход закрыли сегодня, 6 сентября, сообщается в группе екатеринбургского ЦПКиО в "Вконтакте"

"В течение месяца мы будем благоустраивать эту тропу: сделаем качественное покрытие, которое не будет размывать в межсезонье, восстановим бордюры, усилим освещение, поставим урны и скамейки. Так в парке появится обновленный прогулочный маршрут", - говорится в сообщении парка.

Уточняется, что обойти перекрытие можно по аллее Кирова.

Напомним, в парке Маяковского готовятся к масштабному преображению. Сейчас дорабатывается проект мастер-плана реновации территории, который покажут жителям в ноябре. В него включат благоустройство театра эстрады, которое не запланировано было проектом голландского бюро.