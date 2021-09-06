Кому досталось наследство заводчиков Демидовых?

Здание Главного управления заводов и сегодня смотрится отлично, а по меркам нижнетагильского заводского посёлка оно было настоящим дворцом Фото: Галина Соколова

Мы, уральцы, вправе считать себя наследниками господ Демидовых, ведь многое вокруг нас построено по их замыслу и профинансировано ими. Осязаемая память двухвекового процветания Демидовской империи сохранилась в Кыштыме, Суксуне, Ревде, но более всего она чувствуется на территории Горнозаводского управленческого округа. В городах, выросших из заводских посёлков, и в сёлах с драгоценной историей артефакты демидовской эпохи встречаются повсеместно.

В 1998 году почётной гостьей тагильчан стала учёный секретарь Международного Демидовского фонда Нина Демидова (1931–2015). Автор этих строк задала представительнице 12-го поколения рода Демидовых вопрос о том, задумывалась ли она о возвращении наследства заводчиков, отнятого у её предков советской властью в 1917 году.

– Думаю, что имущество моих предков попало в хорошие руки, – улыбнулась в ответ Нина Григорьевна, – надеюсь, что и впредь отношение к нему будет достойным.

Сила заводов

Заводы были для первых Демидовых главной философией жизни.

«Завод ведь и строился-то вовсе не там, где удобно жить, а там, где удобно работать. Заводские трубы, заводские домны рано или поздно вырастают выше крестов на колокольнях», – читаем у писателя Алексея Иванова в книге «Хребет России».

Из 55 предприятий, которыми владели Демидовы на Урале, на горнозаводских землях до сей поры работают три: в Невьянске, Нижней Салде и Верх-Нейвинском. Они сохранились, так как были градообразующими, а кроме того, не боялись круто менять профиль производства. Например, верх-нейвинский завод, основанный Прокофием Демидовым, начинал с чёрной металлургии, а сейчас специализируется на выплавке свинца.

Некоторые заводы, хоть и утратили статус промышленных объектов, по-прежнему востребованны. В Нижнем Тагиле флагман уральской металлургии ХVIII века стал экоиндустриальным технопарком «Старый Демидовский завод». Сюда частенько заглядывают иностранные гости. А в посёлке Черноисточинск в стенах бывшего железоделательного завода расположился креативный кластер «АртРезиденция». На площадке работают музеи, проводятся этнофестивали и выставки.

Сила воды

Во времена Демидовых-созидателей сила стремящейся на свободу «запертой» воды приводила в движение все механизмы. Поэтому строительство завода всегда начиналось с плотины, и селение получало новый водоём. Эти пруды стали для нас неотъемлемой частью пейзажа. Кажется, что они были всегда, но это не так. Первые Демидовы лично определяли места, где плотина перекроет реку.

Что общего у лодочников на Выйском водохранилище, рыбаков на берегах Лайского или Висимского прудов, яхтсменов на глади Тагильского пруда, туристов у плотины в Больших Галашках, водопада в Висимо-Уткинске и на Набережной огней в Верхнем Тагиле? Все они с удовольствием пользуются наследством, оставленным нам заводчиками Демидовыми.

Сила духа

До нашего времени сохранились совсем немногие храмы, построенные на средства заводовладельцев Демидовых. Церкви разрушило не время – камень пережил бы ещё не один век, – их убила богоборческая стихия. Только в Нижнем Тагиле было взорвано два храма. Другим повезло больше. Украшением селений и духовным оплотом служат церковь Николая Чудотворца и Анатолия Никомедийского в Висиме, храм Николая Чудотворца в Нижней Салде, храм во имя святых Петра и Павла в Черноисточинске.

Не менее важны дошедшие до нас образцы светских зданий. Заводская глубинка, не избалованная архитектурными изысками, была украшена величественными строениями. Чего только стоит наклонная башня в Невьянске. По бою её часов сверяет время наш регион и не только. Ежегодно здесь бывает порядка 100 тысяч туристов.

По столичному выглядит нижнетагильский «кремль» Главного правления заводов, построенный в 1833 году. На этом месте уже стояло каменное здание, но оно было тесным и мрачным. Поэтому Николай Демидов заказал архитектору Александру Чеботарёву новую заводскую контору. Так на Предзаводской площади появилось величественное двухэтажное здание с 8-колонным дорическим портиком. От него веяло мощью и властью. Не удивительно, что в советское время в здании располагался горсовет. В левом флигеле был размещён музей. Сейчас весь комплекс «кремля» входит в состав музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Сохранило свой профиль здание и нижнетагильского больничного госпиталя, построенного в 1828 году. По повелению опять же Николая Демидова комплекс стал практически копией Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. По виду он напоминает дворец: двухэтажный корпус с шестиколонным портиком, фасад, богато украшенный лепниной. Это здание и сегодня служит горожанам – там располагается поликлиника Демидовской больницы.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Кстати Свердловчане оказались достойными наследниками Демидовых. В регионе их имена носят музеи, учебные заведения, гостиницы. В 2018 году екатеринбургский аэропорт Кольцово получил второе имя – Демидов. Этот вариант победил в конкурсе «Великие имена России». Названа воздушная гавань Среднего Урала в честь Акинфия Никитича Демидова.

На берегах Висимского пруда кипит жизнь старинного посёлка – родины писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка Фото: Галина Соколова

В доме-графине, оставшегося верх-нейвинцам в наследство от Прокофия Демидова, располагается администрация городского округа Фото: Галина Соколова

Храм во имя святых Петра и Павла – главное украшение Черноисточинска Фото: Галина Соколова

Тагильчане не представляют свою жизнь без пруда Фото: Галина Соколова

Тайны Невьянской башни, построенной по велению Акинфия Никитича Демидова, притягивают туристов, как магнит Фото: Галина Соколова