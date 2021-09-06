Названы ведущие прямой линии с губернатором Свердловской области

Елена Шевелёва (слева) и Влад Зайцев (справа) ведут программу "Событие" в эфире канала ОТВ. Фото: коллаж

Сегодня в регионе пройдёт прямая линия с губернатором Свердловской области. Вести её будут ведущие с "ОТВ".

Влад Зайцев и Елена Шевелева.

Прямая линия начнётся в 18:00. Планируется, что она продлится около двух часов. Губернатор ответит на вопросы уральцев в режиме онлайн в эфире Областного телевидения. Трансляция будет доступна в официальной группе правительства Свердловской области во "Вконтакте".

Вести беседу губернатора с жителями будут ведущие программы "Событие" на "ОТВ" Елена Шевелёва, которая работает на канале более 8 лет, и Влад Зайцев, который присоединился к коллективу чуть более 2-х месяцев назад.

Следите также за новостями на сайте «Областной газеты». Свердловчане могут задать вопросы главе региона по бесплатному телефону 8-800-700-21-10 до конца мероприятия, а также оставлять текстовое обращение и прикреплять файлы до 30 Мб на сайте КУЙВАШЕВ.РФ. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, из поступивших обращений самыми популярными стали вопросы о состоянии медицины, благоустройстве и дорожном строительстве, переходе школ на «дистанционку» и вакцинации от коронавируса.

Прямую линию с губернатором свердловские власти анонсировали в конце августа. Это третья прямая линия для действующего губернатора и первая за последние пять лет. Первая и вторая полноценные прямые линии состоялись в 2015 и 2016 годах на площадке "Областной газеты".