На портале госуслуг появится функция автоматического формирования заявлений

Единый портал госуслуг получит новый функционал. Фото: Алексей Кунилов

Пользователям портала госуслуг больше не придётся полностью заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы – это будет происходить автоматически. Соответствующие изменения в работе портала утвердило Правительство РФ.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, теперь при оформлении заявлений на получение той или иной услуги информационная система портала сможет запрашивать требующиеся данные в органах власти или организациях и самостоятельно вносить их в нужные поля. Соответствующий запрос будет направляться исключительно в момент заполнения заявления, а после его отправки данные не будут храниться на портале госуслуг.

Так, например, при онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал запросит информацию в Росреестре, чтобы подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи в указанном жилом помещении. Подавать заявления на получение субсидий и различных выплат тоже станет проще. Портал сможет автоматически проверить наличие свидетельств ЗАГС у заявителя и предзаполнить документ полученными данными.

Утверждённым документом были внесены изменения в постановление Правительства от 24 октября 2011 года №861.

Как писала «Областная газета», 3 сентября у россиян, которые захотят воспользоваться программой социальной газификации, появилась возможность подать заявление на подключение к сетям газоснабжения в электронном формате через портал «Госуслуги».

Напомним, провести ускоренную газификацию населения до 2023 года поручил Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля. Он заявил, что доведение газа до границ участков должно быть сделано за счёт оператора, а не потребителя.