Владимир Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом - Рош ха-Шана

Владимир Путин отметил усилия российских евреев, направленные на поддержание в стране межнационального и межрелигиозного мира. Фото: пресс-служба Кремля.

В понедельник, 6 сентября, евреи начинают праздновать один из древнейших праздников иудейского календаря - Рош ха-Шана (Новый год). С праздником российских евреев поздравил Президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, для последователей иудаизма Рош ха-Шана означает духовное очищение, а также религиозное и нравственное совершенствование. В праздничные дни иудеи вспоминают прошедший год, анализируют свои поступки и строят планы на будущий год.

"Сегодня еврейские религиозные организации многое делают для успешного развития России, уделяют неустанное внимание плодотворной социальной работе, активно участвуют в реализации востребованных образовательных, патриотических, просветительских, благотворительных проектов", - говорится в поздравительной телеграмме Президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин также отметил усилия российских евреев, направленные на поддержание в стране межнационального и межрелигиозного мира. Российский лидер пожелал иудеям благополучия, здоровья и радостных праздничных дней.