Владимир Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом - Рош ха-Шана

В понедельник, 6 сентября, евреи начинают праздновать один из древнейших праздников иудейского календаря - Рош ха-Шана (Новый год). С праздником российских евреев поздравил Президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, для последователей иудаизма Рош ха-Шана означает духовное очищение, а также религиозное и нравственное совершенствование. В праздничные дни иудеи вспоминают прошедший год, анализируют свои поступки и строят планы на будущий год.
"Сегодня еврейские религиозные организации многое делают для успешного развития России, уделяют неустанное внимание плодотворной социальной работе, активно участвуют в реализации востребованных образовательных, патриотических, просветительских, благотворительных проектов", - говорится в поздравительной телеграмме Президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.
Владимир Путин также отметил усилия российских евреев, направленные на поддержание в стране межнационального и межрелигиозного мира. Российский лидер пожелал иудеям благополучия, здоровья и радостных праздничных дней.
Рош ха-Шана отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. Иудейский Новый год обычно приходится на конец сентября - начало октября, однако из года в год эта дата плавает. В 2019 году праздник отмечался с 29 сентября по 1 октября, в 2020 году - с 18 по 20 сентября.