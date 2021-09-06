Глава Екатеринбурга распорядился построить два детсада на 700 мест

Новые здания появятся в микрорайоне Рудный и вблизи ЦПКиО. Фото: Александр Зайцев

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился построить два детских сада на 700 мест. Необходимый для этого проект изменений Правил землепользования и застройки уральской столицы поступит на рассмотрение городской думы.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, согласно документам, будут изменены границы территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки) на ЦС-6 (зона объектов общего образования) в отношении земельного участка в микрорайоне Рудном на пересечении улиц Амбулаторной и Адмирала Ушакова.

Фото: "Яндекс.Карты"

Здесь запланировано построить детский сад на 350 мест. Главная цель реализации муниципальной стратегии – повысить уровень обеспеченности жителей объектами социальной, дорожной, инженерной инфраструктуры. Ещё одним объектом, который сможет принять 350 дошколят, станет новый детсад в Ленинском районе. Новый объект предполагается возвести в границах улиц Ткачей – Щорса – Машинной.

Фото: "Яндекс.Карты"

Как писала «Областная газета», в середине августа стало известно, что Правительство РФ выделит более 255 миллионов рублей на досрочное завершение строительства детских садов в отдалённых районах Екатеринбурга. Уже в 2021 году два дошкольных учреждения введут в работу в Академическом, ещё один садик откроется в Солнечном.