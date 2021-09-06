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Общество
6 сентября 2021, 17:59

Энергетики Екатеринбурга заявили о готовности начать отопительный сезон

отопление

Обычно тепло в домах горожан появляется в середине сентября. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) готова начать отопительный сезон. Сейчас энергетики ожидают соответствующего постановления главы города.

Как рассказала «Областной газете» пресс-секретарь ЕТК Светлана Тимченко, как только руководство столицы Урала выпустит необходимое распоряжение, компания начнёт переводить объекты на зимний режим. Она напомнила, что, как правило, отопительный сезон в Екатеринбурге стартует в середине сентября.

«Какого конкретно числа будет запущено отопление, пока сказать сложно. Решение принимается, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне восьми градусов на протяжении пяти дней», - сказала Светлана Тимченко.

Как писала «Облгазета», в середине августа на Среднем Урале был утверждён региональный стандарт стоимости ЖКУ на 2021 год. Для каждого свердловского муниципалитета стандарт установлен в разных размерах. Ознакомиться с ними можно в постановлении регионального правительства №502-ПП на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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