Ситуацию с зарплатами в посёлках Баранчинском и Таёжном решают правоохранительные органы

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В Свердловской области в посёлках Баранчинский и Таёжный несколько лет не платят зарплаты на предприятиях. Губернатор пояснил, что ситуация уже решается правоохранительными органами.

"Вопрос с Баранчинским комбинатом находится в плоскости решения о признании собственника банкротом. Мы уже обратились в правоохранительные органы, чтобы коллеги занялись теми горе-предпринимателями, которые, используя различные правовые схемы, разделяют бизнес-процессы от одного юрлица на другие. Сколько верёвочка не вейся, я не сомневаюсь, конец будет обязательно", - подчеркнул глава региона.

Ситуация с совхозом в посёлке Таёжном схожая. Губернатор сказал, что в ней также разбираются правоохранительные органы.

Прямая линия началась в 18:00. Планируется, что она продлится около двух часов. Губернатор ответит на вопросы уральцев в режиме онлайн в эфире Областного телевидения. Трансляция будет доступна в официальной группе правительства Свердловской области во "ВКонтакте".

Следите также за новостями на сайте «Областной газеты». Свердловчане могут задать вопросы главе региона по бесплатному телефону 8-800-700-21-10 до конца мероприятия, а также оставить текстовое обращение и прикрепить файлы до 30 Мб на сайте КУЙВАШЕВ.РФ. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, из поступивших обращений самыми популярными стали вопросы о состоянии медицины, благоустройстве и дорожном строительстве, переходе школ на дистанционное обучение и о вакцинации от коронавируса.

Прямую линию с губернатором свердловские власти анонсировали в конце августа. Это третья прямая линия для действующего губернатора и первая за последние пять лет. Первая и вторая полноценные прямые линии состоялись в 2015-м и 2016 годах на площадке "Областной газеты".