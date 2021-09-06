Ситуацию со свалкой в Арамили начнут решать в этом году

Фото: Галина Соловьёва

Жители Арамили не первый год мучаются из-за большой свалки мусора. Деньги на рекультивацию в регионе есть.

Об этом заявил губернатор Свердловской области во время прямой линии. К нему с вопросом обратился житель Арамили.

"Деньги есть. Свалка будет рекультивирована обязательно", - заверил Евгений Куйвашев.

Министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову поручено подготовить ответ о сроках. Также он попросил жителей города внимательно следить за тем, как идут работы по рекультивации свалки. Деньги на ликвидацию мусорных полигонов выделили из федерального бюджета.

Напомним, в 2021 году в Свердловской области закроют три мусорных полигона: в Серове, Качканаре и Сысертском районе.

Прямая линия началась в 18:00. Планируется, что она продлится около двух часов. Губернатор ответит на вопросы уральцев в режиме онлайн в эфире Областного телевидения. Трансляция будет доступна в официальной группе правительства Свердловской области во "ВКонтакте".

Следите также за новостями на сайте «Областной газеты». Свердловчане могут задать вопросы главе региона по бесплатному телефону 8-800-700-21-10 до конца мероприятия, а также оставить текстовое обращение и прикрепить файлы до 30 Мб на сайте КУЙВАШЕВ.РФ. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, из поступивших обращений самыми популярными стали вопросы о состоянии медицины, благоустройстве и дорожном строительстве, переходе школ на дистанционное обучение и о вакцинации от коронавируса.

Прямую линию с губернатором свердловские власти анонсировали в конце августа. Это третья прямая линия для действующего губернатора и первая за последние пять лет. Первая и вторая полноценные прямые линии состоялись в 2015-м и 2016 годах на площадке "Областной газеты".