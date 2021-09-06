На прямой линии с губернатором Свердловской области было задано 11 безымянных вопросов

В конце прямой линии губернатор сообщил, что всем обратившимся свердловчанам, которые оставили свои данные, задавая вопрос, будут подготовлены ответы. Фото: скрин с трансляции прямой линии губернатора Свердловской области

За 2,5 часа главе Среднего Урала в рамках прямой линии было задано 42 вопроса. 11 из них были безымянными - присылались анонимами или были обобщены ведущими.

Задавали вопросы от лица жителей и вели программу в эфире ОТВ ведущие телеканала Елена Шевелёва и Влад Зайцев.

К главе региона обращались жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Режа, Верхней Салды, Ачита, Новоуральска, Верхотурья, Дегтярска, Серова и других городов. Вопросы в основном касались сфер здравоохранения, образования, благоустройства и ЖКХ. В эфире транслировались уже подготовленные сотрудниками ОТВ видеосюжеты или записанные видеообращения, также происходили прямые включения из муниципалитетов, куда заранее выезжали тележурналисты. Часть вопросов, поступивших на сайт Куйвашев.РФ, озвучивалась ведущими.

Неназванным захотел остаться, например, житель Нижнего Тагила, задавший вопрос о госпитале Тетюхина. Не озвучены были и имена обратившихся из Нижнего Тагила и Карпинска по поводу грязной воды, из п. Баранчинский и Таёжный - по поводу выплаты зарплат, из Талицы - с просьбой о помощи в строительстве Дома культуры, из Тавды - по состоянию деревянных мостов. Ведущие сообщили, что много вопросов поступило по газификации, лесным пожарам, а также несколько обращений о том, как дальше будет жить Нижний Тагил, некогда получавший второе название - Путинград. По этим темам были заданы обобщённые вопросы.

Глава региона дал ряд поручений мэрам, главам свердловского минприроды и минтранса, минздраву.

В конце прямой линии губернатор сообщил, что всем обратившимся свердловчанам, которые оставили свои данные, задавая вопрос, будут подготовлены ответы.