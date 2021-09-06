Жители из посёлка Лобва уже семь лет живут в аварийном доме

Фото: скрин с трансляции прямой линии губернатора Свердловской области

Несколько семей из п. Лобва Новолялинского ГО уже семь лет ждут переселения в новую квартиру из аварийного деревянного барака. С вопросом о том, когда расселят их ветхий дом, лобвинцы обратились к губернатору Свердловской области в ходе прямой линии.

Ведущий, анонсируя обращение, отметил, что такой вопрос должны решать главы посёлка и муниципалитета. В Лобве оказались корреспонденты ОТВ и вышли на прямую связь со студией. Местный житель Олег Петряков сообщил главе региона, что дом на ул. Уральская, 39 признан аварийным ещё в 2014 году. "Когда мы получим свои квартиры?", - задал вопрос лобвинец.

Губернатор напомнил, что в Лобве сейчас строится сразу несколько домов. "Прошу коллег из свердловского минстроя и главу посёлка письменно ответить, когда и в какие сроки будут предоставлены квартиры. Если дом признан аварийным с 2014 года, то переселение должно произойти в кратчайшие сроки", - заявил глава Среднего Урала.

Обратившийся житель посёлка рассказал корреспонденту "Областной газеты", что в одноэтажном аварийном доме три квартиры, которые находятся в плачевном состоянии - в них происходит обрушение крыши и стен. В одной из них проживают пожилые супруги, которые поддержали обращение лобвинца.

"Уже в 2014 году мы собрали все документы, и жильё было признано аварийным. Ждали своей очереди. Сначала нам говорили что в 2018 году получим квартиры в строящемся доме, но мимо, в 2019 - мимо. В 2021 обещали, что окончательно получим, но и в этом году не дадут, построенный дом уже сдан, ключи вручают через месяц. Нам теперь ждать сдачи следующего дома. Сейчас застраивается район около школы №10, ближе к пруду", - сообщил "ОГ" уже после прямой линии обратившийся к главе региона свердловчанин.

Он также рассказал, что корреспонденты ОТВ связались с ним по телефону и попросили задать вопрос напрямую. Контакты лобвинец оставил на сайте, на котором принимались вопросы.

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